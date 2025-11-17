Javier Clemente, exseleccionador, explota contra Vinicius: "Muy feo. Es de no tener cultura futbolística"

Hace unos años que Vinicius Jr. se convirtió en uno de los futbolistas imprescindibles del Real Madrid. Además de ser una de las grandes estrellas del club blanco, también está en el foco mediático debido a su actitud en el terreno de juego.

En el último Clásico contra el Barcelona, el brasileño se enfadó tras ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72 y se marchó al vestuario soltando algunos comentarios como "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Siempre yo. Me voy del equipo. Me voy, mejor me voy. ¡A tomar por c***!".

No es la primera vez que Vinicius muestra su frustración con Xabi Alonso, ya que en otras ocasiones ha protagonizado escenas similares.

Javier Clemente, exseleccionador, concedió una entrevista al diario 'As' en la que explicó qué pensó tras el desplante del jugador brasileño al técnico: "Feo, muy feo. Es de no tener cultura futbolística. El chaval viene de otro país y es una figura, e igual allí tienen esa costumbre, pero aquí no. Fue una sorpresa para todos".

El exfutbolista aseguró que nunca ha vivido una reacción igual de ningún jugador tras decidir sustituirlo: "Nunca me han hecho eso. El único lío que he tenido con un jugador fue con Manolo Sarabia, pero no porque le cambiara, sino porque no le ponía. Y entonces la montaba, con un periodista amigo suyo que me decía que tenía que jugar él. Hasta que me harté y en el vestuario le dije que le explicara a un compañero por qué tenía que jugar él y no el otro".

Clemente tiene muy claro que "la alineación la hace el entrenador y el que se equivoca poniendo a uno o a otro es el entrenador".

El exentrenador fichó por la Real Sociedad durante seis meses "para salvar al equipo" y coincidió con Xabi Alonso, quien ya apuntaba maneras: "En un partido de Copa contra el Logroñés subí a Xabi, que estaba en el filial, en el Sanse. Jugó el de ida y el de vuelta. Nos eliminaron, pero ya pudimos ver que tenía muy buena pinta".

El exseleccionador comentó que habló con su padre y le dijo que era mejor que Alonso se fuera cedido al Eibar para que jugara todos los fines de semana, y fue lo que hizo: "Esa gran personalidad le ha llevado a ser un gran jugador y entrenador".

Javier Clemente explicó que no entiende como un entrenador se puede "arrugar" ante determinados retos: "O eres entrenador o no lo eres. Es indudable que el Madrid es un gran equipo, pero yo he estado en muchos clubes, y en España, en el más importante, que es la Selección. Con esto le quiero decir que todos los equipos tienen su presión y te preparas para ello cuando te haces entrenador".