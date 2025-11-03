Quién es Javier Cámara, el actor que visita esta noche 'El Hormiguero'

Comenzamos el mes de noviembre con uno de los grandes nombres del cine y la televisión en España: Javier Cámara. El actor riojano visita esta noche el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto televisivo, 'Yakarta', una serie original de Movistar Plus+ que se estrena en la plataforma el próximo 6 de noviembre.

En esta nueva serie, Cámara interpreta a Ramón, un profesor de educación física desencantado con la vida que en su pasado fue jugador olímpico de bádimiton. Su rutina dará un giro inesperado cuando conozca a una adolescente con un talento excepcional, una relación que marcará un antes y un después en su historia.

Javier Cámara, un actor querido y versátil

Quizás su nombre no te suene, aunque para ello debes haber vivido en una especie de cueva. Javier Cámara es uno de los actores españoles más reconocidos y respetados del panorama audiovisual nacional.

Nacido en Albelda de Iregua (La Rioja) en 1967, su carrera despegó en la década de los 90 con la mítica serie '7 vidas', donde interpretó al entrañable Paco. Y desde entonces, ha demostrado una gran versatilidad, combinando en su filmografía comedia, drama y cine de autor.

Su lista de películas incluye títulos imprescindibles como 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar, 'Truman', por la que ganó el Goya a Mejor Actor Protagonista o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', otra película por la que recibió cuantiosos halagos.

Si nos centramos en televisión, ha estado en producciones nacionales como 'Vota Juan' o 'Vamos Juan', y a nivel internacional ha trabajado junto a Jude Law en la miniserie 'The Young Pope', siendo este uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha.

El actor regresa esta noche al programa de Pablo Motos como buen amigo de la casa, para repasar su carrera, presentar su nueva serie, y probablemente, protagonizar algún momento divertido y entrañable.