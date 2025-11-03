TELEVISIÓN
Quién es Javier Cámara, el actor que visita esta noche 'El Hormiguero'
Un actor muy querido y versátil que presenta 'Yakarta', una serie original de Movistar Plus+
Comenzamos el mes de noviembre con uno de los grandes nombres del cine y la televisión en España: Javier Cámara. El actor riojano visita esta noche el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nuevo proyecto televisivo, 'Yakarta', una serie original de Movistar Plus+ que se estrena en la plataforma el próximo 6 de noviembre.
En esta nueva serie, Cámara interpreta a Ramón, un profesor de educación física desencantado con la vida que en su pasado fue jugador olímpico de bádimiton. Su rutina dará un giro inesperado cuando conozca a una adolescente con un talento excepcional, una relación que marcará un antes y un después en su historia.
Javier Cámara, un actor querido y versátil
Quizás su nombre no te suene, aunque para ello debes haber vivido en una especie de cueva. Javier Cámara es uno de los actores españoles más reconocidos y respetados del panorama audiovisual nacional.
Nacido en Albelda de Iregua (La Rioja) en 1967, su carrera despegó en la década de los 90 con la mítica serie '7 vidas', donde interpretó al entrañable Paco. Y desde entonces, ha demostrado una gran versatilidad, combinando en su filmografía comedia, drama y cine de autor.
Su lista de películas incluye títulos imprescindibles como 'Hable con ella' de Pedro Almodóvar, 'Truman', por la que ganó el Goya a Mejor Actor Protagonista o 'Vivir es fácil con los ojos cerrados', otra película por la que recibió cuantiosos halagos.
Si nos centramos en televisión, ha estado en producciones nacionales como 'Vota Juan' o 'Vamos Juan', y a nivel internacional ha trabajado junto a Jude Law en la miniserie 'The Young Pope', siendo este uno de sus trabajos más importantes hasta la fecha.
El actor regresa esta noche al programa de Pablo Motos como buen amigo de la casa, para repasar su carrera, presentar su nueva serie, y probablemente, protagonizar algún momento divertido y entrañable.
- El BOE lo confirma: el recorte en las nóminas de hasta 95 euros menos que entrará en vigor el 1 de enero
- Buenas noticias para millones de jubilados: esta será la subida de las pensiones máxima y mínima en 2026
- Javier Morant, autónomo: 'Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo puedo trabajar 37 a la semana
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Ángel Gaitan, mecánico, sobre los coches de segunda mano: 'Antes de comprar hay que revisar el coche a fondo
- Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: tu empresa no puede negarte este derecho si trabajas 6 horas seguidas
- Tienes derecho a 4 días libres pagados por ley: el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores lo confirma
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión