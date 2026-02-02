Javier Calatrava, odontólogo, sobre el implante dental: "Es un arma de doble filo"

Javier Calatrava, médico y especialista en implantología, que ha ganado varios premios internacionales al mérito científico, pasó por el pódcast Espejo Dental, de B-ONE, para hablar de su profesión y para reivindicar también la importancia de la actitud y la motivación para alcanzar cualquier meta.

El experto ha hablado sobre la implantología, que está experimentando un proceso de evaluación global. Clínicas de España, Estados Unidos y otros países están observando un fenómeno que antes pasaba desapercibido. Consiste en que numerosos pacientes tienen complicaciones derivadas de implantes que en su momento se promocionaron como soluciones rápidas, efectivas y casi permanentes. Ese ideal comienza a desvanecerse. “Hoy vemos los problemas de implantes que se colocaron hace varios años”, comenta Calatrava en el pódcast.

“La rentabilidad pesa más de lo que debería”

El especialista subraya que, en muchos casos, los tratamientos dentales sobre piezas naturales ofrecen resultados más duraderos y con menos riesgos que los implantes. Su recomendación es clara: siempre que sea posible, es mejor intentar conservar los dientes propios antes de recurrir a la cirugía. Según explica, muchos pacientes desconocen que un diente aparentemente perdido puede mantenerse saludable mediante cuidado periodontal, revisiones periódicas y buenos hábitos de higiene. “Existen estudios de 20 a 30 años que muestran que dientes con soporte reducido pueden funcionar perfectamente si se cuidan adecuadamente”, señala.

Calatrava aclara que el desafío no radica en la tecnología, sino en factores económicos. La implantología resulta rentable, y esto influye a menudo en la toma de decisiones clínicas. “La rentabilidad pesa más de lo que debería”, lamenta. Mientras que salvar un diente requiere tiempo, revisiones, tratamientos restauradores y limpieza profunda, colocar un implante es más rápido, sencillo y más rentable para la clínica. El riesgo es que se extraigan dientes que aún podrían salvarse sin considerar las consecuencias a largo plazo.

Esta presión económica ha llevado a algunos pacientes a solicitar directamente “quitar todo y colocar implantes”, un fenómeno que preocupa a los odontólogos más conservadores. Calatrava describe casos frecuentes: bocas con periodontitis avanzada, caries múltiples o desalineaciones que todavía podrían recuperarse sin recurrir a la extracción masiva. “Algunas clínicas optan por lo más rápido y lucrativo, pero no siempre es lo mejor para la salud del paciente”, señala, y asegura que en su clínica se rechazan tratamientos que no respeten esta filosofía.

Complicaciones con los implantes

Una realidad poco conocida es que una vez colocado, el implante requiere un cuidado permanente. “El implante es un compromiso de por vida. Cuando se coloca, el paciente se ‘casa’ con él”, advierte Calatrava. Aunque no puede sufrir caries, un implante puede presentar periimplantitis, aflojarse, infectarse o fallar si no se mantiene correctamente. El especialista recalca la falta de información: muchos pacientes no saben cómo limpiar sus implantes, ni con qué frecuencia revisarlos o cómo mantenerlos.

Surge entonces la pregunta inevitable: ¿cuánto dura un implante? La ciencia aún no proporciona una respuesta definitiva. Existen estudios a medio plazo, pero faltan investigaciones sólidas que abarquen 20 o 30 años para determinar tasas claras de éxito y supervivencia. Por ello, los profesionales deben guiarse por su experiencia clínica y actuar con precaución. “Necesitamos ofrecer mejores respuestas, pero por ahora no las tenemos”, admite Calatrava.