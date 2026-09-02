Javier Bardem opina sobre la crisis de Ceuta: "Es una forma de manipulación de Marruecos"

La crisis de Ceuta es la mayor crisis migratoria de la historia reciente de la ciudad autónoma, desencadenada a finales de julio de 2026 tras la entrada masiva e irregular de entre 70.000 y 80.000 migrantes en apenas unas horas. Esta cifra supuso un volumen de personas equivalente a casi el 70% de la población total de Ceuta, colapsando por completo los recursos locales.

La avalancha desbordó los recursos de emergencia y volvió a situar en el centro del debate la gestión de la frontera entre España y Marruecos. Este miércoles, se ha producido una serie de manifestaciones por el país, que ha terminado con cuatro detenidos y cuatro policías heridos por los enfrentamientos en la concentración en apoyo de Ceuta frente al Congreso. Tres de los policías han sufrido heridas leves y uno está pendiente de valoración.

Una situación inédita y límite

Durante una entrevista en 'El Cine en la SER', el actor Javier Bardem abordó este tema. "Lo que ha sucedido, ya a un nivel más personal, creo que es también una forma de manipulación de Marruecos frente al Gobierno de España por muchísimas razones, entre ellas el Sáhara", empezaba argumentando.

"Y arrodillarnos frente a Marruecos es saber que estamos dándoles el poder de que ellos te hagan con el grifo de la inmigración lo que quieran, y que, en vez de balas, mandan gente desesperada que muere y que pone en tela de juicio un sistema democrático y un gobierno progresista imperfecto, como decía ayer, pero de los pocos que están quedando en esta Europa cada vez más extrema, a la que mucha gente detrás que apoya Marruecos quieren derrocar y quieren derrocar con situaciones como estas", manifiesta el intérprete en 'La Ser'.

El actor mostró su preocupación por el uso de la cuestión migratoria dentro de las relaciones diplomáticas. Bardem considera que la situación en la frontera puede convertirse en un mecanismo de presión y relacionó directamente este asunto con la posición mantenida por España respecto al Sáhara Occidental.

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"Eso no quita responsabilidad al Gobierno de poner medidas ya para que los ceutíes estén viviendo con una tranquilidad y con quitar el desasosiego lógico con el que viven", concluye.