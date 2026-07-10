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Javier Bardem (57 años) y su mensaje de apoyo en el Mundial: "En esta España de colores tan vivos cabemos todos"
Javier Bardem ha celebrado la victoria de España en el Mundial con un mensaje en sus redes sociales.
Javier Bardem ha celebrado la última victoria de la selección española en el Mundial 2026 ante Portugal con un mensaje sn su cuenta de Instagram donde defiende una España "plural y progresista" que no teme a su propia diversidad. El actor acudió al partido de octavos de final contra Portugal en Dallas vistiendo la camiseta oficial de España, tras la polémica generada en el encuentro anterior frente a Austria.
El mensaje tras la victoria
El ganador al Oscar publicó en su cuenta de Instagram un mensaje tras el triunfo de España ante Portugal (0-1) en los octavos de final del Mundial. "En esta España de colores tan vivos cabemos todos", escribió Bardem, añadiendo que "son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierte en su mayor fortaleza".
El actor defendió que en España "todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias" pueden sentirse "parte de un proyecto común" basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo. Para él, el "patriotismo más sólido" no consiste en "imponer" una "única forma" de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan "vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades".
La camiseta de España
Javier Bardem apareció en las gradas del estadio de Dallas luciendo la equipación de la selección española, un gesto que contrastó con su imagen en el partido anterior frente a Austria. En aquel encuentro, celebrado en Los Ángeles, el actor asistió sin camiseta de España, lo que generó críticas en redes sociales, especialmente porque semanas antes sí se había puesto la del PSG en un partido del Paris Saint-Germain.
Esta vez, Bardem se presentó como "uno más", con la camiseta roja y el escudo español, callando a los que le tachaban de no querer apoyar al equipo de su país. En la imagen compartida en Instagram, además, se ve a uno de sus hijos tapado con una bandera de España.
El actor asegura que "esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática". Para Bardem, ser consciente de la historia, la riqueza cultural y la diversidad territorial no es una "amenaza", sino motivo de orgullo.
El intérprete comenta que "ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado", explicando qué significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental.
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