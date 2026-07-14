Javier Bardem, a sus 57 años, ha querido alabar uno de los alimentos que forman parte del ADN culinario español: el aceite de oliva virgen extra, que el actor ha denominado con orgullo como "el caviar español". Y no es ninguna exageración, sino el reconocimiento de un producto que ha conquistado los paladares más exigentes del mundo y que la ciencia respalda como uno de los alimentos más saludables del planeta.

La filosofía alimentaria de Bardem

El actor, que no se declara vegano pero ha reducido notablemente su consumo de carne, asegura que su gran secreto es el aceite de oliva virgen extra, un ingrediente que utiliza a diario en sus comidas. Para Bardem, el aceite de oliva no solo mejora el sabor de muchos platos tradicionales, sino que representa una parte esencial de la identidad mediterránea y española.

"El aceite de oliva virgen extra es el caviar español", afirma el ganador del Oscar, destacando que es un alimento muy apreciado en Estados Unidos y en todo el mundo. Aunque disfruta ocasionalmente de platos tradicionales como el jamón o el queso, el actor insiste en que el verdadero protagonista de su mesa es el aceite de oliva.

Javier Bardem con la camiseta de la selección española / Javier Bardem

Por qué es tan apreciado

La comparación con el caviar no es casual. Al igual que el caviar, considerado un lujo gastronómico en todo el mundo, el aceite de oliva virgen extra de máxima calidad es un producto premium que requiere un proceso de elaboración cuidadoso y que alcanza precios elevados en el mercado internacional.

España es el mayor productor mundial de aceite de oliva, y sus variedades más prestigiosas compiten directamente con otros productos gourmet de élite. De hecho, existe el caviar de aceite de oliva virgen extra, una novedosa presentación gastronómica que consiste en formar pequeñas esferas de textura gelatinosa que guardan en su interior todo el aceite de oliva virgen extra.

Los beneficios científicos del aceite de oliva

Varios expertos en nutrición respaldan con ciencia las declaraciones del actor. Destacan que el aceite de oliva virgen extra contiene antioxidantes y ácido oleico (una grasa monoinsaturada) que ayudan a mantener la piel firme, proteger el corazón, reducir la inflamación y mejorar el sistema inmune, beneficios que son especialmente relevantes con el paso de los años para prevenir enfermedades crónicas.

La importancia del aceite de oliva virgen extra para Javier Bardem / Archivo

Estudios publicados en la Fundación Española del Corazón destacan que el aceite de oliva virgen extra ayuda a aumentar el colesterol bueno, reducir la presión arterial y controlar la diabetes. Su alto contenido de ácidos grasos monoinsaturados, especialmente ácido oleico, junto con su rica composición en compuestos bioactivos, le confiere propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y protectoras cardiovasculares.

El mensaje de Javier Bardem no solo es acertado, sino que está respaldado por la ciencia: el aceite de oliva virgen extra es mucho más que un condimento, es un pilar de salud y longevidad. Su consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, puede marcar la diferencia en la prevención de enfermedades y en el mantenimiento de una vida activa y saludable.