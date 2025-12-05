Javier Ágreda, director médico en el área Cardiometabólica de Lilly España en el Foro Deporte y Salud: "Antes era más difícil combatir la obesidad"

Para combatir la obesidad, se debe hacer ejercicio y llevar una dieta estricta. Aunque la teoría es sencilla, ponerla en práctica no lo es tanto. Por esta razón, Javier Ágreda, director médico en el área Cardiometabólica de Lilly España, expuso durante el 'Foro Deporte y Salud' que "la obesidad ha sido una enfermedad durante mucho tiempo, por falta probablemente de información".

Esta enfermedad requiere un tratamiento urgente, debido a que no es una cuestión de voluntad, pero sí de responsabilidad, según explicó el médico especialista. Pedir ayuda es esencial, especialmente a los expertos en la materia.

En la conferencia de 'Innovación en nutrición y ejercicio para combatir la obesidad', volvió a remarcar que la obesidad es "un problema biológico que necesita un diagnóstico y un tratamiento por parte de los profesionales sanitarios y de un equipo multidisciplinar".

El médico recomendó a todo el mundo informarse sobre el tema y adquirir conocimiento, ya que perder peso no es algo que ocurra de un día para otro: requiere un proceso, que no es nada sencillo de llevar a cabo.

Cuando una persona inicia un cambio físico, puede surgir un inconveniente: la reducción del gasto metabólico, lo cual supone un reto importante. "Antes era más difícil combatir la obesidad porque no existía tanta información ni herramientas", comentó.

Javier Giraldo, Javier Ágreda, María de los Ángeles García y Javier Butrageño, en el 'Foro Deporte y Salud' / Alba Pacheco

Lo fácil era culpabilizar al paciente, algo que no se debe hacer en ningún caso, ya que "todos tenemos un papel importante". En la charla se expuso que "no tratamos igual a una persona con obesidad que a alguien con diabetes o hipertensión arterial".

Por esta razón, Ágreda destacó que "es un estigma que debemos trabajar como sociedad". En la conferencia estuvieron presentes Javier Butragueño y María de los Ángeles García, más conocida como Boticaria García, quienes presentaron cómo surgió el videopódcast 'Cuerpos Serranos', que combina ciencia y humor para tratar temas de salud, ejercicio y nutrición.