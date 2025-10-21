Javián, ex concursante de 'Operación Triunfo': "6.000 euros por cantar tres canciones"

Francisco Javier Antón Díaz, más conocido como Javián, fue uno de los primeros concursantes de Operación Triunfo. El andaluz participó en la primera edición del formato, hace 25 años. Tras su paso por el concurso, fue uno de los miembros fundadores del grupo Fórmula Abierta.

Esta noche, el sevillano ha visitado el programa 'La Revuelta', de David Broncano. Durante la entrevista, Javián ha repasado su carrera trayectoria musical, explicando cómo vivió el cambio de cantar en una orquesta a salir de la famosa academia.

Después de su salida de 'OT', el artista pasó de ganar "60 euros por noche haciendo tres pases con una orquesta a que me dieran 6.000 euros por cantar tres canciones".

Un cambio de vida que "hay que gestionarlo en la cabeza", expresó el de Dos Hermanas. El programa fue un éxito de audiencia, y la experiencia cambió la vida de Javián por completo.

"Psicológicamente, es muy agradable poder transformarla y hacer con ella una experiencia de vida", aseguró. Sin embargo, el andaluz también reconoció al presentador que estuvo "en el filo de la navaja, te puedes caer en un pozo muy negro".

El cantante explicó que tras los primeros meses de fama "tan maravilloso, de repente, te ves sin trabajo". No obstante, Javián asegura que ha sabido valorar lo que realmente importan en su vida, siendo "rico en felicidad".

"La riqueza es la mujer que tengo, la familia, los amigos, el trabajo, lo bien que me siento", reflexionó el sevillano. "Lo demás es solo dinero y no me falta de nada, pero tampoco de sobra", comentó a Broncano.

Durante la primera edición de 'Operación Triunfo', participaron grandes estrellas de la música patria como: David Bisbal, David Bustamante, Chenoa y Rosa López, entre otros. Además, formaron Fórmula Abierta compañeros de Javián como Geno, Mireia y Alex Casademunt.