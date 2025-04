Javi Poves, en el punto de mira: "En el fútbol hay mucha princesa y a algunas las ponía a limpiar rápido"

Javi Poves, la persona que defiende que la Tierra es plana, está en el punto de mira, de nuevo, tras su última aparición en la Kings League. El entrenador del CD Colonia Moscardó, sancionado con nueve partidos de suspensión, estuvo presente este domingo en el Cupra Arena para no perderse ningún partido.

El técnico fue invitado por el streamer Spursito como copresidente del Rayo de Barcelona para la jornada en la que se enfrentaban a 1K, equipo de Iker Casillas. El conjunto del youtuber andorrano venció con un gol de Moha BZ en el gol de oro.

Al finalizar el encuentro, el entrenador de Segunda Federación bajo a los vestuarios y reconoció que "no tengo ni p*ta idea de lo que hay que hacer aquí en la Kings League, pero de aquí yo me firmaba por lo menos a cinco o seis para 2ª RFEF".

Sin embargo, no toda su actuación en la Kings League quedó ahí, debido a que el terraplanista fue a comentar el partido entre El Barrio, equipo de Adri Contreras, y Saiyans FC, liderado por TheGrefg.

Durante la retransmisión, Poves señaló que "eso es lo que hace falta en el fútbol, que hay mucha princesa. Yo tengo algunas... que las ponía a limpiar, pero rápido". Una declaración que no tardó en hacerse viral por redes sociales.

Por ejemplo, una joven expuso que "querido Javi Poves, las "princesitas" como tú mencionas también sabemos jugar al fútbol, a ti cariño mío no te da para más. Deberías ser tú el que coja un estropajo y se ponga a limpiar… empieza por tu mente, que te hace falta una buena pasada".

No obstante, otro usuario de X expresó su malestar con la competición de Gerard Piqué: "Es una vergüenza que la Kings League invite a alguien como Javi Poves y darle bombo".

No es la primera polémica de Poves, y seguramente tampoco será la última. En una entrevista en COPE, el terraplanista manifestó que "es como si yo ahora me hago periodista, monto un medio de comunicación y me presento aquí y digo que yo quiero ganar exactamente igual que tú".