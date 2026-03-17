Javi Poves pierde los papeles por las tiktokers que asisten a los partidos: "Es ridículo"

Una de las imágenes de la jornada de LaLiga se vivió en la grada del Santiago Bernabéu durante el Real Madrid - Elche, donde se encontraban dos de las tiktokers más destacadas de España: Marina Rivers, quien apoyaba al Real Madrid, y Lola Lolita, fiel seguidora del Elche. No obstante, las redes no tardaron en estallar al darse cuenta de que Rivers ya había animado anteriormente al Atlético de Madrid.

En los últimos días, el debate gira en torno a por qué las creadoras de contenido acuden al estadio y si realmente son los clubes quienes las invitan para que creen contenido, aunque no sean seguidoras del equipo. Uno de los programas que puso atención a este debate fue 'En Boca de Todos', que invitó al polémico Javi Poves, actual presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó.

El periodista Nico Abad empezó cuestionándole: "¿Qué te parece eso de que las influencers empiecen a hacer "tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui" y luego se pongan a comentar el fútbol como si fueran grandes expertas, cuando en realidad están burlándose de la gente a la que le gusta el fútbol?".

Poves no dudó en decir: "Lo primero de todo es que yo no puedo certificar si han comprado la entrada, aunque todo hace prever que no".

Dejó claro que "si la comprasen estarían en todo su derecho". Sobre lo que ocurrió el pasado sábado en el Bernabéu, el presidente del Club Deportivo Colonia Moscardó expuso: "Tampoco sé la responsabilidad directa del Real Madrid, pero la pregunta es: '¿El Real Madrid necesita de esta gente que no aporta ningún tipo de valor comunicativo ni de marca?'".

Marina Rivers y Lola Lolita, en el Santiago Bernabéu / SPORT

Poves compartió que si quien los invitó fue un patrocinador, lo que haría sería que tendrían que alquilar un palco privado para estas ocasiones, ya que considera injusto que estén ocupando asientos, cuando hay una demanda "bestial". "A mí me parece ridículo", sentenció.

En cambio, la colaboradora Sonia frenó en seco a Poves: "A mí me parece que se os está yendo la cabeza a todos criticando que a unas chicas les guste más o menos el fútbol ¿Qué más dará? O sea, a ver si vamos ahora a tener que hacerle un casting a cada uno que coge una butaca en cualquier estadio de este país".

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El presiente del Moscardó no dudó en responder: "Si pagan la entrada, perfecto".