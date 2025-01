Javi Poves, entrenador del Moscardó, confirma que la Tierra es plana: "Os llevan engañando desde..."

Javi Poves, entrenador del Colonia Moscardó de la Segunda RFEF, cuarta categoría del fútbol español, se convirtió en viral tras comparecer a rueda de prensa y protagonizar una acalorada discusión con el vicepresidente del Cacereño debido al horario en el que se disputó el encuentro: las 12:00 del mediodía. Una hora que, según Poves, perjudicaba al equipo visitante por el largo desplazamiento hasta Extremadura.

No obstante, no es la primera vez que está en el foco de la polémica, ya que normalmente sus declaraciones sobre la política, el fútbol femenino, la religión o la estructura del universo crean mucho revuelo en redes sociales. Poves, que fue exfutbolista, visitó en la noche de ayer los estudios de la Cadena COPE para tratar la polémica del pasado domingo.

Dejando de un lado el tema futbolístico, Juanma Castaño, presentador de 'El partidazo de COPE', se interesó por su punto de vista acerca de si la Tierra es redonda o plana. "¿Si sigo defendiendo que la Tierra es plana? Yo hasta que no me demuestren la esfericidad o la curvatura en el horizonte, es imposible. Hasta que no me enseñen cómo se curva el agua en los océanos, es imposible", inició argumentando el técnico del Moscardó.

Además, expresó que le da igual lo que piensa la gente sobre este tema, debido a que él está totalmente convencido de ello: "Me podéis decir que estoy chalado, pero pasarán los años y al final la verdad sale a la luz. Os llevan engañando desde que habéis venido al mundo... Sois un poco pringados".

Por otro lado, explicó cómo percibe la vida en esta sociedad moderna marcada por las tecnologías. "Vivimos en una tiranía que viene del Imperio Romano. Ahora, con ser esclavo y tener para comer, parece que somos más evolucionados", señaló.

Poves reconoció que lleva mucho tiempo pensando estas cosas. "Empecé a estudiar historia en la universidad y lo dejé porque creo que es lo peor que puedes hacer. Lo peor es ceñirte a una visión", concluyó.