Javi Martínez desvela la 'peligrosa' ruleta rusa de las tarjetas en el Bayern Múnich: Así decidían quién pagaba las cenas

Los futbolistas suelen ser cajas herméticas que no sueltan prenda durante su carrera profesional. Siempre hay excepciones, como lo era Gerard Piqué, que no tenía miedo de meterse en berenjenales pese a tener partido el fin de semana siguiente.

La cosa cambia una vez se retiran al sentirse más relajados y no tener que dar explicaciones ante el club o los compañeros con los que se comparte el vestuario. Es el caso del exjugador de Athletic Club o Bayern Múnich, Javi Martínez, que expuso algunas interioridades de la generación de oro de la selección española y de su etapa en el Bayern Múnich.

Lo hizo en su visita al pódcast 'Los Fulanos', donde fue preguntado por cuestiones más allá de la pelota, como quién era el compañero "más rata". Aunque muchos atribuyen este cuestionable logro a Iker Casillas, el vasco no lo tiene tan claro.

"La gente dice Casillas, pero no... porque va con polos de Rebook. Pero porque le gusta, no porque sea rata", comentaba acerca de su excompañero en la portería. Sin embargo, tiene claro quién sí que elegiría al guardameta: "Si le preguntas a Piqué seguro que te va a decir Casillas, porque es un cabrón", bromeaba con los presentadores del pódcast, entre los que se encuentra el exfutbolista Jon Etxaide.

Para acotar un poco más, le preguntan por el más rácano a la hora de pagar una ronda de cervezas o de cócteles: "Siempre pagábamos todo a medias", seguía sin encontrar el nombre Martínez. Sin embargo, sí que le vino a la mente una práctica habitual de su etapa en Alemania.

La ruleta rusa de las tarjetas de crédito

Para decidir quien 'pringaba', los jugadores del Bayern optaban por practicar el juego de la ruleta rusa: "Hacíamos un juego muy divertido", empieza contando, que consistía en "poner las tarjetas así (sobre la mesa) y el camarero elegía", revela. De esta forma, no recaía la responsabilidad sobre ningún compañero y era el 'azar' quien tomaba la decisión.

Aunque los futbolistas se ganan muy bien la vida, para el exjugador era un momento tenso igualmente, pues comenta el alto coste que solía conllevar tener que pagar: "Estoy hablando de cuentas de 10.000 euros. Con el Bayern íbamos a restaurantes y se pedían vinos de 500 euros", recuerda. Él, en cambio, mucho más campechano, desvela que le echaba Coca-Cola para hacerse el calimocho.

Por eso, en una ocasión se llevó la reprimenda de su compañero peruano, Claudio Pizarro, amante de los vinos buenos: "Me vino una vez (gritando), '¡pero qué haces, subnormal!'", recuerda entre risas.

Pese a la tensión que conlleva saber que puedes terminar pagando una buena cantidad de dinero por la cena, a Javi Martínez nunca le tocó hacerse cargo de la cuenta, por lo que se pasó los nueve años que jugó en el Allianz Arena sin desembolsar un euro en este tipo de comidas.