Así es Javi Martín, el actor y presentador que visita 'Pasapalabra' como invitado

'Pasapalabra' renueva su rotación de invitados para terminar la semana. El programa de Antena 3 recibe en su plató a cuatro famosos, que tratarán de ayudar a los concursantes a sumar segundos de cara al rosco. En esta ocasión, uno de los rostros ilustres será Javi Martín.

Javier Martín (Madrid, 1972), también conocido como Javi Martín, es un popular actor y presentador de televisión. El madrileño comenzó su trayectoria en la primera pantalla durante los años noventa.

El comunicador participó en algunos de los programas más populares de la época, como 'Noche, noche' e 'Inocente, inocente'. Además, también ha salido de forma esporádica en múltiples series de éxito.

Entre los títulos, podemos destacar producciones como: 'Farmacia de Guardia', 'Chicas de hoy en día', 'Canguros', 'Médico de familia' y 'Éste es mi barrio'. Además, actuaba en el concurso 'El gran juego de la oca' haciendo de 'Calzoncillo-man'.

Dicho personaje salía habitualmente en el programa, portando la mencionada prenda en la cabeza a modo de antifaz. No obstante, la popularidad no llegó hasta poco después, con un rol muy diferente.

En 1996, saltó a la fama como uno de los reporteros de 'Caiga quien caiga', en Telecinco. El programa estaba presentado por 'El Gran Wyoming' y fue un éxito de audiencia, proporcionando una gran popularidad a todo el equipo.

De esta forma, comenzó a presentar el programa de radio 'El chispazo', de M-80, con su compañero de 'CQC' Sergio Pazos. Además, Martín aprovechó su reconocimiento para iniciar su carrera como actor en 'Más que amigos'.

Durante aquel tiempo, también hizo una incursión en la gran pantalla. El actor ha participado en películas como 'Morirás en Chafarinas', 'Abre los ojos' y 'Sobreviviré', siendo esta última su papel más importante.

En los últimos años, ha compaginado su trabajo como presentador y colaborador con series de televisión. Además, se ha mantenido muy activo sobre los escenarios con la compañía de teatro 'TeatroLab'.