Javi de Hoyos, rey del salseo, confiesa a qué famoso no soporta: "Me tiene bloqueado"

Javi de Hoyos es ese periodista que lleva años en el mundo de la prensa rosa y el salseo televisivo, ese que siempre está detrás de los famosos con el micro buscando la última exclusiva. Pero ojo, que ahora la cosa ha cambiado y el que antes perseguía a las 'celebrities'… ¡se ha convertido en uno de ellos!

Su salto a TikTok ha sido brutal. Sus vídeos comentando chismes y polémicas del mundo 'influencer' han conquistado a miles de seguidores que no paran de pedirle más. Su estilo directo, espontáneo y con un toque de humor le ha hecho destacar y conectar con un público joven y diverso.

Con poco más de 40 años, Javi de Hoyos ya no es solo el periodista que pregunta, sino una auténtica 'celebrity' de internet. Su fama es tal que hasta el mismísimo Plex, el popular 'youtuber' y actual novio de Aitana, le invitó a uno de sus ‘streams’, que fue un auténtico bombazo en redes.

Ahora que está en el ojo del huracán, Javi no solo suelta las noticias, sino que también se mete en el ajo del salseo. Y claro, cuando ha confesado a qué famosa no puede ni ver y que hasta le tiene bloqueado… podéis imaginar la que se ha liado.

Hace unos días, el usuario de TikTok Alejandro Villamizar le hizo a Javi la clásica entrevista de “Pin Pon Con”, ese formato que está arrasando en la red. En ella, Javi se abrió y confesó detalles curiosos y divertidos de su día a día y sus gustos.

La confesión de Javi Hoyos: "Me tiene bloqueado"

Por ejemplo, contó que su comida favorita es la lasaña que prepara su marido o cuando le preguntaron qué 'tiktokers' le parecían más guapos, no dudó en nombrar a Manu Regato y a Violeta Mangriñán. También confesó cuál es la polémica del momento que más le ha enganchado: la que gira alrededor de Fabiana Sevillano, Pablo Vera, Sofía Surfers y Álvaro Suárez.

Pero la bomba de verdad llegó cuando le preguntaron si había algún tiktoker que le cayera mal. Ahí Javi no se anduvo con rodeos y soltó: “Ahora mismo, que me caiga mal, Adara. Adara Molinero, porque me tiene bloqueado”.

Para los que no la conozcan, Adara es una de las mayores estrellas de Telecinco y reina indiscutible de los 'realities' del país. Ha participado y ganado programas como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'. Conocida por su fuerte carácter y personalidad, lo más probable es que alguna de las bromas o comentarios de Javi sobre ella en TikTok no le sentaran nada bien, y así acabó la cosa.