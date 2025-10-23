Quién es Javi Cantero, el cantante que se convierte en el nuevo invitado de 'Pasapalabra'

Quizás el nombre de Javi Cantero hoy en día no te diga mucho, pero en los años 2000, comenzó su carrera musical con una canción que lo petó en todas las radios: "Cuanto más acelero", un tema que se convirtió en la canción del verano y que le catapultó a la fama.

Hoy es uno de los nuevos invitados de 'Pasapalabra', compartiendo protagonismo con Carla Nieto, Leonor Lavado y David Fernández. Si quieres conocer más detalles acerca de la trayectoria profesional de Javi Cantero, hijo del mítico cantante El Fary, sigue leyendo.

Así es la trayectoria profesional de Javi Cantero

Nacido en Madrid en 1983, como decía, Javi Cantero es hijo de El Fary, un artista que marcó a varias generaciones por su estilo y presencia en la música pop-flamenca. Fue precisamente su padre quien primero le animó a explorar el mundo de la música, descubriendo su voz mientras cantaba en su habitación.

En 2001 comenzó su carrera musical con un álbum que incluía el éxito 'Cuanto más acelero', la canción del verano en aquel año. Y aunque su trayectoria no alcanzó el nivel de fama de otros artistas emergentes (como sucedió con muchos de los participantes de 'Operación Triunfo'), Javi ha seguido trabajando en la música.

Una curiosidad de Javi Cantero es que mantiene a día de hoy una licencia de taxi que heredó del entorno de su padre, un símbolo más de los humildes comienzos y del vínculo que su familia mantiene con la vida real.

En 'Pasapalabra', Javi Cantero ya ha demostrado tener mucha 'guasa', con una personalidad y un sentido del humor únicos, quizás también heredados de su padre, El Fary.