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SALUD

Jaume Fontals, experto en microbiota intestinal: “El zumo de naranja no es saludable"

El divulgador explica los perjuicios y límites de consumir azúcar de forma diaria, a través de la fruta como el zumo de naranja

Jaume Fontals, desde un enfoque de medicina integrativa centrado especialmente en la salud digestiva, la microbiota intestinal y el origen de los síntomas crónicos que muchas personas arrastran durante años sin encontrar una explicación clara

Jaume Fontals, desde un enfoque de medicina integrativa centrado especialmente en la salud digestiva, la microbiota intestinal y el origen de los síntomas crónicos que muchas personas arrastran durante años sin encontrar una explicación clara / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

La naranja, junto al plátano, la manzana, la sandía y el melón, son las frutas frescas más consumidas en España. Le siguen la mandarina, la pera y el melocotón.

La mejor época para consumir esta última fruta es entre los meses de mayo y septiembre. Aunque es durante los meses de julio y agosto cuando está más sabrosa y carnosa.

¿Es saludable el zumo de naranja?

Sin embargo, hay que controlar el consumo de fruta en función del azúcar que lleve cada una. Por ejemplo, cuatro naranjas medianas (aprox. 6,5 cm de diámetro) contienen aproximadamente 49 gramos de azúcar en total, además de fibra y agua, lo que suma unas 246 calorías. Esta cantidad es natural (fructosa) y su consumo es más saludable entero que en zumo.

Un experto en microbiota, Jaume Fontanals, explicó a través de sus redes sociales si el zumo de naranja era o no saludable. “Si crees que el zumo de naranja siempre es una opción saludable, espérate y te lo explico. En apenas 250 mililitros, contiene entre 20 y 25 gramos de azúcar", empieza narrando.

“Eso, para que te hagas una idea, son seis cucharaditas de azúcar que estás añadiendo. Tienes que consumir 25 gramos de azúcar a diario y tú, con un simple vasito, ya te estás poniendo al límite. Tienes que entender que es porque, para hacer este zumito, se han utilizado mínimo unas tres o cuatro naranjas”, explica.

La fruta se considera necesaria y esencial en una dieta equilibrada para asegurar el correcto funcionamiento del organismo. Su importancia radica en que es una fuente natural e insustituible de nutrientes vitales que el cuerpo no siempre puede producir por sí mismo. “Por otro lado, tienes que saber que consumir solamente la fruta te va a aportar la fibra necesaria, te va a mantener saciado y va a controlar los picos de glucosa que puedes llegar a tener”, continía.

La vitamina C

El experto tampoco prohíbe beber el zumo, pero sí de forma puntual, por ejemplo, una vez al mes. “Eso no quiere decir que no te bebas un zumito una vez al mes, pero ten control de tus acciones, porque somos lo que comemos. El zumo de naranja es una de las mejores cosas de la vida, pura vitamina C. No es lo mismo azúcar procesada que azúcar natural", concluye.

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Lo que recomiendan los expertos para desayunar, són dos vasos de agua y proteínas de calidad, fibra, grasas saludables y carbohidratos complejos para garantizar energía sostenida, saciedad y salud cardiovascular. Las opciones más recomendadas incluyen avena con leche/bebida vegetal y fruta, yogur natural con frutos secos, o huevos con aguacate y pan integral.

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