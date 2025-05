'Jaque mate' a Montoya: Sandra Barneda se enfrenta en directo en 'Supervivientes 2025'

'Supervivientes' se va acercando a su recta final y eso se nota en el ambiente de la mayoría de sus concursantes. Sin ir más lejos, la última gala del programa, emitida este domingo 25 de mayo de 2025, se ha saldado con una Sandra Barneda visiblemente afectada por los problemas de coordinación que ha sufrido en el 'Oráculo de Poseidón'.

Como decía, la gala fue particularmente tensa, sobre todo para algunos de los participantes. El reparto desigual de una recompensa, un gran trozo de flan, fue el primer detonante. Sin embargo, lo que realmente elevó la tensión fue la inesperada reconciliación entre Carmen Alcayde y Pelayo, hasta ahora declarados enemigos íntimos. Una situación que provocó el llanto en directo de Carmen, visiblemente afectada por sentirse traicionada por su propio grupo, en especial por Montoya y Anita Williams.

Montoya, quien siempre se ha referido a Carmen como su 'hermana' dentro de 'Supervivientes 2025', no se acercó en ningún momento a consolarla. Tanto él como Anita estaban muy molestos por su acercamiento a Pelayo, actitud que terminó aislándola emocionalmente del grupo con el que mantuvo una alianza desde el principio de la edición.

El momento fue tan llamativo que Sandra Barneda se vio obligada a interrumpir la conexión para echar la bronca a Montoya: "no has dejado de comer y tienes a tu mejor amiga hecha una mierda. Dale un abrazo o algo. No entiendo qué está pasando".

Sus compañeros en la isla y el público de plató aplaudieron un comentario que deja claro cómo es Montoya cuando se enfada. Carmen, entre lágrimas, admitió sentirse muy dolida porque su 'hermano' estaba pasando de ella por haber decidido probar un acercamiento con Pelayo, a quien no soporta Montoya.

Sandra Barneda aprovechó también para recriminar la actitud a Anita Williams, a quien tuvo que parar los pies por no respetar los turnos de palabras e intentar imponerlos a su antojo. Una actitud que junto a la de Montoya no ha pasado desapercibida en redes sociales. Más aún cuando ninguno de los dos mostró empatía con Carmen.