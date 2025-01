Una japonesa destapa los problemas de haberse criado en España: "Nunca entendía..."

En cada cultura hay tradiciones completamente distintas, y eso es, en parte, lo bonito de vivir en un lugar determinado. Además, muchas personas aprovechan la excusa de viajar para aprender sobre nuevas culturas y descubrir cómo viven otras personas en países diferentes al suyo.

Es una obviedad que en España se vive totalmente diferente que en Japón y así lo explicó hace dos años la joven Tami Tamako en su cuenta de TikTok. Ella es una chica japonesa, pero que lleva todo su vida viviendo en la península ibérica. "Nací y me crie en España pero mis padres son japoneses", aclaró.

Uno de los aspectos que más sorprende a sus seguidores es su acento andaluz, y en muchas ocasiones le han cuestionado sus origines. No obstante, sus dos padres son japoneses y no tiene ningún vínculo familiar con nadie de España. Eso le ha causado algún problema que otro dentro de la sociedad para relacionarse.

El caso es que la tiktoker comentó que tuvo muchos problemas por haber sido criada por padres japoneses en España. En el vídeo expone algunos de ellos: "Como en cada idioma, siempre existen expresiones y refranes típicos que sueles aprender por tu familia".

Tami admitió que no entiende muchas expresiones que se dicen en la península como puede ser "cagarse por la pata de abajo", "teta de monja", "le han faltado dos veranos" o "estar con la mosca detrás de la oreja". Por otro lado, confesó que "a la gente le hacía gracia que yo no las entendiera". Además, sus padres tampoco conocían estos dichos.

La influencer reconoció que "tenía mucho complejo". "Con el tiempo yo comprendí que esto no lo sueles aprender en el colegio, sino relacionándote mayormente con tu familia", aseguró a todos sus seguidores en su cuenta de TikTok. Para finalizar, Tami señaló que aún no habla a la perfección: "Me quedan muchas expresiones por aprender".