OBITUARIO
Jane Goodall, etóloga experta en chimpancés, fallece a los 91 años
El instituto de la científica confirmó su defunción hace unas horas
Hoy mismo, día 1 de octubre, se confirma el fallecimiento de Jane Goodall, etóloga experta en chimpancés que dedicó su vida al estudio intensivo de esta especie animal.
Y es que ha sido el propio ¨Instituto Jane Goodall¨ el encargado de confirmar la noticia, asegurando que Jane Goodall fallecía por ¨causas naturales¨ sin especificar nada más allá de ello.
En este sentido, hay que recordar que Jane Goodall pasará a la historia por ser una de las mayores entidades dentro del estudio biológico de campo gracias a su labor en África.
A la edad de 23 años, la etóloga viajó al continente con el objetivo de establecer un estudio de investigación sobre los chimpancés en su habitat natural.
Desde ese momento, Jane Goodall quedó tan ligada a este tipo de investigaciones que acabó dedicando su vida a esta especie animal, haciendo ciertos descubrimientos que hoy en día son considerados como sabiduría crucial sobre los chimpancés.
Tanto es así, que el propio Instituto Jane Goodall quiso reivindicar la importancia de la etóloga a través de un mensaje que quedará para la posteridad con el objetivo de ensalzar su labor de campo:
¨Los descubrimientos de la doctora Goodall han revolucionado la ciencia por completo¨, destacando también la figura de la científica como ecologista defensora del medio natural.
Lo que está claro es que, más allá del reconocimiento académico de Jane Goodall, esta será recordada por hacer avanzar el campo de la investigación a pasos agigantados dentro del campo de la etología. Descanse en paz.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Luis Zahera se mete en un lío y pide perdón a toda la audiencia de 'El Hormiguero': 'Me puse nervioso
- De mujer de un futbolista del Real Madrid a inquiokupa: 'Sigue con su ostentosa vida
- Roncero confiesa cómo vivió el cara a cara con Cristóbal Soria: 'No sé cómo hubiera acabado
- Cambio de hora en España 2025: cuándo atrasar el reloj para entrar en el horario de invierno
- Por qué es tan rico Nasser Al-Khelaïfi (51 años): Familia y origen del presidente del PSG, rival del Barça en Champions
- El cambio de 'look' de Rosalía para la Semana de la Moda en París
- La periodista Mariló Montero (60 años) revela su ejercicio favorito para mantenerse activa: 'Le dedico tres cuartos de hora