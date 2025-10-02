Jane Goodall, etóloga experta en chimpancés, fallece a los 91 años

Hoy mismo, día 1 de octubre, se confirma el fallecimiento de Jane Goodall, etóloga experta en chimpancés que dedicó su vida al estudio intensivo de esta especie animal.

Y es que ha sido el propio ¨Instituto Jane Goodall¨ el encargado de confirmar la noticia, asegurando que Jane Goodall fallecía por ¨causas naturales¨ sin especificar nada más allá de ello.

En este sentido, hay que recordar que Jane Goodall pasará a la historia por ser una de las mayores entidades dentro del estudio biológico de campo gracias a su labor en África.

A la edad de 23 años, la etóloga viajó al continente con el objetivo de establecer un estudio de investigación sobre los chimpancés en su habitat natural.

Desde ese momento, Jane Goodall quedó tan ligada a este tipo de investigaciones que acabó dedicando su vida a esta especie animal, haciendo ciertos descubrimientos que hoy en día son considerados como sabiduría crucial sobre los chimpancés.

Tanto es así, que el propio Instituto Jane Goodall quiso reivindicar la importancia de la etóloga a través de un mensaje que quedará para la posteridad con el objetivo de ensalzar su labor de campo:

¨Los descubrimientos de la doctora Goodall han revolucionado la ciencia por completo¨, destacando también la figura de la científica como ecologista defensora del medio natural.

Lo que está claro es que, más allá del reconocimiento académico de Jane Goodall, esta será recordada por hacer avanzar el campo de la investigación a pasos agigantados dentro del campo de la etología. Descanse en paz.