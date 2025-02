Así es Jan Sin Miedo, el controvertido 'influencer' que gasea a delincuentes en Barcelona: "Te pegan una puñalada por la espalda..."

Uno de los principales problemas de Barcelona a ojos de sus ciudadanos es la creciente inseguridad que vive la ciudad en la actualidad. A finales de 2024 el Barómetro Municipal de Barcelona publicaba la lista actualizada de "Los problemas más graves de Barcelona" en la que la inseguridad repetía como el tema más importante para la gente, seguido muy de cerca de el acceso a la vivienda, el cual sufrió un aumento significativo respecto a las encuestas realizadas en verano.

En los últimos meses se ha popularizado un perfil en las redes sociales que se dedica a ir por las calles de la ciudad lanzando espray de gas pimienta a 'delincuentes', que según el mismo perfil acostumbran a ser jóvenes de origen marroquí. Es Jan Müller, también conocido como Jan Sin Miedo o el 'gaseador de Barcelona', un joven que impone su propia ley por la capital catalana, lo graba y lo publica en YouTube e Instagram , donde ya cuenta con más de 86.000 seguidores.

Ahora, el chico, que aparece siempre con una máscara para no ser reconocido, pues ya ha sufrido alguna paliza, ha concedido una entrevista al canal de YouTube de Roberto Vaquero, líder de Frente Obrero: "Tengo resentimiento contra la impunidad de la que gozan estos personajes (los delincuentes), con como funciona nuestro sistema judicial, que es un chiste", empieza presentándose el joven, que también explica que ha recibido denuncias por violencia de género y que estuvo en un centro de acogida de menores "hace 16 años", cuando su madre le expulsó de casa.

El sentido de sus vídeos, comenta, es dejar constancia de que existe un problema en la capital catalana, pues la manera de enfrentar a los delincuentes con el gas ya la utilizaba antes de publicar ningún tipo de contenido: "La gente no se lo creía cuando explicaba estas cosas. Ahora ya no hace falta ni que lo explique", relata.

El cambio de tendencia y las redes sociales

Respecto al aumento de los robos en la ciudad, Jan explica que "los hurtos siempre los ha habido", aunque el cambio se ha notado en que ocurren ahora: "Te pegan una puñalada por la espalda, te quitan el reloj y aquí no ha pasado nada" porque "no los llegan a detener" a menos que la haya "liado muy gorda".

También hablan sobre los encuentros que ha tenido con la policía: "Lo más normal es que me los quiten (los espráis pimienta) y que me tengan esperando, comprobando que están homologados y si me pueden pillar por algún lado", explica Jan. Añade que "le suelen dejar tirado" y que la preparación de los agentes no es la mejor: "En el Raval sí que ves a policías más curtidos, más preparados, más en grupo. Pero en la periferia yo todos los incidentes que he tenido, siempre suele pasar lo mismo, que son policías que no están muy preparados y se ponen en contra mía", comenta al respecto.

El chico ha recibido algunas críticas por la manera que tiene de tomarse la justicia por su mano en las redes sociales. También, porque el perfil de los 'delincuentes' que salen en sus vídeos y la forma de actuar en el momento de los encontronazos con ellos, forzando a que se reboten en contra suyo: "Jan sin miedo y literal chulea y vacila a la gente hasta que se le acercan para tirarles spray de ese xdd un puto racista vaya", comenta un usuario de X. Otro escribe que es un "claro ejemplo de lo que no queremos en casa. Pedazo de provocador, cobarde de mierda...", mientras que un tercero dice que es "el malnacido que incordia a la gente y cuando reacciona los baña con gas pimienta. Ganas de encontrármelo", desea uno.