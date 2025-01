James McClean, jugador del Wrexham, critica a las personas que enviaron mensajes a su mujer tras el accidente

James McClean estuvo envuelto en un accidente que no olvidará jamás. El pasado miércoles mientras se dirigía al entrenamiento de su equipo, Wrexham, tuvo un choque con su coche, un Audi RS6, poco antes de las 9:00 de la mañana. No obstante, fue el único implicado en el accidente.

El capitán norirlandés del Wrexham tuvo que someterse a revisiones médicas tras el accidente que se produjo cerca del 'Wrexham Golf Club'. Lo que quedó del vehículo fue retirado por los servicios de rescate mientras acudían la policía y los bomberos.

A pesar del choque con el Audi RS6, el exinternacional de la República de Irlanda no sufrió lesiones graves. No obstante, su mujer recibió muchos mensajes que le hacían preocupar por el estado de salud de su marido. Tras todo el revuelo generado, él contestó en Instagram: "Ahora que el partido está fuera del camino, para hacer frente a lo de ayer. Una experiencia que no deseo volver a vivir".

"Estoy bendecido y agradecido por haber conseguido salir con heridas leves y volver a casa con mi familia, aunque para decepción de algunas apestosas y patéticas criaturas que enviaron mensajes a mi mujer por Internet. Gracias por los mensajes de apoyo", admitió a sus seguidores.

El capitán del equipo está siendo muy criticado por el nivel de fútbol que está ofreciendo en el terreno de juego. Además, su entrenador, Phil Parkinson, critica los insultos que recibe el futbolista y pide un poco de respeto hacia su figura, ya que en uno de los partidos lanzaron objetos en contra de él. "De vez en cuando, el nivel de abuso va demasiado lejos y no estoy seguro de que se haga lo suficiente al respecto", comentó.

Después de 24 horas del accidente, McClean estaba jugando de nuevo. El delantero de 35 años, exjugador del West Brom y del Sunderland, disputó los 90 minutos en el empate del Wrexham frente al Birmingham City, líder de la clasificación.