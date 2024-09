Jaime Lorente, destrozado por los comentarios homófobos: "Cada vez me duele más"

Recientemente, el actor Jaime Lorente se ha ido convirtiendo cada vez en un intérprete más demandado y popular en el cine y las series españoles. Dicho esto, hace bien poco que Netflix estrenaba en su plataforma la cinta ‘Disco, Ibiza, Locomía’.

Esta película sigue la historia del conocido grupo musical con una trama llena de drogas, fiestas y sexo.

Jaime Lorente, quien encabezaba la película junto a Blanca Suárez y Alejandro Speitzer, ha querido comentar en redes sociales los comentarios hirientes que había recibido por su papel. Y es que, numerosos usuarios lo han atacado con comentarios homófobos de todo tipo poco después del estreno.

“Bueno, vuelve a suceder. Y a mí cada vez, por desgracia, me sorprende menos, pero me duele más. En la última publicación de mi muro, que es una recopilación de la última película que se ha estrenado en Netflix de Locomía, la cantidad de comentarios homófobos, violentos y desagradables es preocupante”, explicaba el joven, que está cansado de aguantar este tipo de conductas en internet.

El actor no ha dudado en expresar su ferviente rechazo a este tipo de comportamientos: “Me dejáis de seguir y me da completamente igual, prefiero que no estéis en un lugar como mi perfil. Así que nada, besitos, chao”.

Finalmente, expresaba su descontento por el odio recibido, indicando que no quiere formar parte del ciclo: “Yo os deseo mucho amor a todos y que tengáis una vida feliz sin que nadie os odie ni os juzgue por lo que sois”.