Jaime Lorente se destapa como creyente y revela su fe en Dios: "Todo el día estoy conversando con Él"

El actor murciano Jaime Lorente es uno de los mejor valorados de España gracias a su capacidad para mimetizarse con el personaje a quien le toque interpretar en cada uno de los papeles en los que ha participado.

Su mayor logro hasta el momento ha sido ponerse en la piel de Denver en 'La Casa de Papel', serie que le llevó al éxito y que le permitió tener una exposición que se extendió por todo el mundo. Sin embargo, también ha participado en otras producciones como 'Disco, Ibiza, Locomia' o 'El Cid'.

Lo que no sabe mucha gente es que de pequeño se crió en una familia creyente en la religión cristiana y que todavía hoy él sigue llevando consigo esa convicción. Lo ha revelado en el pódcast 'El Cafetal' presentado por Josué Moreno, donde ha explicado lo que le llevó a recuperar una fe que se había ido diluyendo con el paso de los años y la edad adulta.

Lorente explica que recuperó la confianza en Dios después de pasar una mala época a nivel personal: "Lo único que me quedó fue echarme de rodillas y cambió todo", comenta. Estas son las primeras declaraciones del actor sobre este tema, por lo que se trata de toda una novedad desconocida por sus seguidores que ha sorprendido a más de uno.

En este sentido, comenta que recuerda su vida "mucho más luminosa" cuando dejó que la fe volviera a 'guiarle'. Por este motivo, el actor cree que su "etapa oscura" le sirvió para reencontrarse tanto con él mismo y sus valores, como los de Dios: "La fe me ha hecho mejor persona", revela, además de que "todo el día está conversando con Él", es decir, con Dios.

También ha comentado cuándo supo que Dios seguía estando ahí como lo había hecho desde pequeño: "He visto cómo la fe puede mover cosas. Cambiarte, hacer algo sólido. Lo he vivido este año, y cuando lo vives no hay duda, es", mostrándose muy seguro de sus creencias, algo que parece "magia", pero que "te cambia profundamente".

Sin embargo, asegura no estar para nada de acuerdo con la forma en la que la Iglesia ha tratado la religión y el reguero de sufrimiento que ha dejado a lo largo de su historia: "El dogma se convierte en una cosa que es casi hiriente, muy hiriente. Es más látigo que otra cosa y en mi casa yo he sido abrazado siempre", comenta emocionado.

También alega que el amor que ha visto entre sus padres fue clave para salir del hoyo en el que se sentía: "Eso no se enseña, eso se demuestra", comenta al respecto del amor entre iguales. Esto es algo que ha intentado trasladar a su familia actual formada por su pareja, Marta Geoenaga, y sus dos hijos, Amaia y Luca.