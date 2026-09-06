Jaime Casado, experto en longevidad: "El agua del grifo es uno de los mayores causantes de enfermedades hoy en día"

El agua es uno de los elementos fundamentales para mantener una buena salud, pero la forma en la que debemos consumirla también genera todo tipo de debates en redes sociales. Jaime Casado, creador de contenido especializado en longevidad y con cerca de 200.000 seguidores en TikTok, ha compartido recientemente una serie de recomendaciones relacionadas con el agua que han llamado la atención, aunque cabe mencionar que algunas de ellas no cuentan con respaldo científico.

Casado sostiene que deberíamos dejar de beber agua del grifo porque, según su teoría, puede contener sustancias que terminan afectando negativamente al organismo. "El agua del grifo es uno de los mayores causantes de enfermedades hoy en día", afirma en uno de sus vídeos, donde asegura que al consumirla hacemos que nuestro cuerpo tenga que actuar como un filtro.

Agua de grifo restaurante / SPORT.es / José Luis Roca

El creador de contenido va todavía más allá y señala directamente a los posibles metales y productos químicos presentes en el agua. En su opinión, estas sustancias estarían detrás de determinados problemas de salud. Sin embargo, que el agua pueda contener diferentes elementos no significa necesariamente que sea peligrosa: lo importante es que sus concentraciones se encuentren dentro de los límites considerados seguros.

En este sentido, la situación del agua potable en España es muy diferente a la de aquellas zonas del mundo donde existen problemas de saneamiento. El agua destinada al consumo humano está sometida a controles sanitarios que permiten comprobar, entre otras cuestiones, la presencia de microorganismos, metales y diferentes sustancias. Por tanto, no se puede afirmar de forma general que beber agua del grifo sea perjudicial para la salud en España.

Casado también recomienda prescindir del agua embotellada en plástico y apostar por recipientes de cristal. "Nunca jamás bebas agua del grifo ni agua en botellas de plástico, siempre de cristal natural", asegura. Esta recomendación mezcla cuestiones relacionadas con los materiales de los envases con una afirmación general sobre la salud que tampoco demuestra que el agua del grifo sea peligrosa.

Otra de sus afirmaciones tiene que ver con la temperatura del agua. Según el creador de contenido, beber agua fría puede perjudicar al sistema nervioso, aunque esta afirmación no cuenta con una evidencia científica sólida que permita establecer que consumir agua fría tenga ese efecto sobre el organismo.

La temperatura de las bebidas aparece también en otra de sus recomendaciones. Casado considera que existe una relación entre consumir alimentos y bebidas calientes y vivir más años y apunta a los países con mayor esperanza de vida como ejemplo. Sin embargo, que determinadas poblaciones consuman más bebidas calientes no demuestra que esa costumbre sea la responsable de su longevidad.

De hecho, la evidencia científica obliga a introducir un matiz importante. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), organismo vinculado a la Organización Mundial de la Salud, ha relacionado el consumo de bebidas muy calientes, a temperaturas superiores a los 65 grados, con un mayor riesgo de cáncer de esófago. Por ello, no se puede presentar el consumo de bebidas excesivamente calientes como una estrategia para aumentar la esperanza de vida.

Cada vaso de agua del grifo evita residuos, reduce emisiones y contribuye a un uso más eficiente de los recursos. / D. R.

Las recomendaciones de Jaime Casado han generado interés por plantear una forma diferente de entender algo tan cotidiano como beber agua. Sin embargo, sus afirmaciones deben distinguirse de las recomendaciones basadas en evidencia científica. En España, el agua de consumo está sometida a controles para garantizar su seguridad y no existen pruebas que permitan afirmar que beber agua fría dañe el sistema nervioso.

Por tanto, más allá de preferencias personales como elegir una botella de cristal o beber el agua a una determinada temperatura, no hay base científica para afirmar que la población española deba abandonar el agua del grifo para proteger su salud. Y en el caso de las bebidas calientes, conviene precisamente evitar temperaturas excesivas, ya que superar los 65 grados puede estar relacionado con un mayor riesgo para el esófago.