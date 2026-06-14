Jacqueline afianza su sello en la F1 con su exclusivo espacio en el Circuit de Barcelona-Catalunya

El Gran Premio de España de Fórmula 1 volvió a tener una dirección fija para quienes buscan algo más que velocidad: el Pit Lane Lounge de Jacqueline, en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Tras agotar entradas en su primera edición, el restaurante del corazón de Barcelona ha repetido la apuesta y la ha llevado un paso más allá, confirmando que su desembarco en el calendario de la F1 no fue un experimento puntual, sino una apuesta que llega para quedarse.

La ubicación, justo encima de la línea de salida, ha sido una de sus grandes bazas. Diseñado por Babart Studio, el espacio ofrecía vistas directas a la parrilla y a las primeras curvas, con una terraza elevada sobre la línea de meta y dos pantallas LED de cuatro metros cuadrados para no perder detalle de la carrera.

Pero si algo ha marcado el fin de semana ha sido la propuesta gastronómica. Entre los protagonistas, un ronqueo de atún rojo en directo a cargo de Arrom, carne a la parrilla del chef ejecutivo de Casa Maca Ibiza, ostras, caviar, jamón ibérico cortado a mano y helados de DelaCrem, todo ello acompañado por la coctelería de la casa. La música ha corrido a cargo de DJ's internacionales, con un show flamenco en directo que ha puesto el contrapunto más castizo a la velada.

El espacio también se ha convertido en punto de encuentro para creadores de contenido y rostros conocidos del entretenimiento. Biel Juste (Twojeys), Lucía Rivera y Daniela Aldana han sido algunos de los nombres que han pasado por el privado de Jacqueline durante el fin de semana del Gran Premio.

"La experiencia del año pasado fue increíble, pero sabíamos que había mucho potencial en esta activación", ha explicado Toni Cano, socio de Jacqueline, sobre el salto cualitativo de esta edición. "Creo que este año hemos podido demostrar el nivel de eventos que sabemos organizar", ha añadido, apuntando además que la creatividad y el potencial de producción de la casa "no tiene fronteras".

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Con esta segunda edición, Jacqueline confirma su lugar entre las citas más codiciadas del fin de semana de Fórmula 1 en Barcelona, sumando la adrenalina del circuito a su propuesta de alta gastronomía mediterránea, la misma que ya triunfa en su sede de C/ Enric Granados.