TELEVISIÓN
Iván Rojo (32 años), primer concursante eliminado de 'OT 2025': "No me importa ser el primero en salir porque las dos semanas que he estado allí las he vivido al máximo"
El vallisoletano solo consiguió el 16% de los votos de la audiencia
La nueva edición de 'Operación Triunfo' está siendo un éxito total, a pesar de llevar solo dos semanas de concurso. Anoche se llevó a cabo la segunda gala, en la que se decidió el primer expulsado de la edición. Los nominados eran Claudia e Iván Rojo, y finalmente fue él quien abandonó el programa tras cosechar el 16% de los votos a favor de la audiencia.
En solo dos semanas en la Academia, el vallisoletano ya había generado un gran revuelo en redes sociales por sus declaraciones polémicas. Entre ellas, comentó a sus compañeros que toda Valladolid iba a estar empapelada con su cara. Una declaración que no pasó por alto la directora de la Academia, Noemí Galera, ya que consideraba que estaba más pendiente de las cámaras que de cantar.
Tras salir por la puerta de atrás de 'OT 2025', Rojo, de 32 años, ha hablado con varios medios de comunicación para contar cómo se encuentra después de convertirse en el primer expulsado de la edición.
"No me importa ser el primero en salir, el tercero o el último porque las dos semanas que he estado allí las he vivido al máximo, lo he exprimido muy conscientemente y ahora sé que viene algo súper guay y lo voy a trabajar un montón", ha comentado.
Por ahora, sigue viviendo dentro de la realidad de 'OT 2025': "Es como que sigo dentro todavía. Hemos estado muy controlados durante dos semanas y, de repente, estar solo en el mundo real otra vez...".
Sobre si ya ha entrado a sus redes sociales, el vallisoletano ha destapado que necesita tiempo: "Me quiero dar mi espacio, porque vengo muy a gusto de estar desconectado. Y tampoco creo que sea bueno a nivel salud mental meterme ya".
Rojo ha querido pedir perdón por si algunas de sus declaraciones no han gustado a la audiencia del programa: "De antemano, si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo porque a cada uno le pueden afectar ciertas cosas y hay que saber también ser honesto".
El primer concursante eliminado de 'OT 2025' se encuentra "tranquilo", ya que "no siento que haya generado internamente algo en mí con lo que estoy en desacuerdo conmigo".
