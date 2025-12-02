Iván Morales, experto psicólogo, advierte sobre un fenómeno muy común en Navidad: "La depresión blanca"

Es bien sabido por todo el mundo que, pese al sentimiento de felicidad generalizada que se asocia a las fiestas de Navidad, no todo el mundo las experimenta desde una perspectiva tan positiva como el resto.

Y es que hay muchos estudios científicos en los que se asegura que este periodo del año puede tener un efecto contrario en la persona. Algo que muchos expertos han acuñado como "Depresión Blanca".

Pero, ¿en qué consiste exactamente este fenómeno? El experto en psicología, Iván Morales, daba una explicación bastante sencilla en una reciente publicación que lanzaba la revista 'People'.

"Es experimentar la soledad, la reapertura de esas heridas emocionales que están abiertas", sentenciaba el experto para resaltar las bases sobre las que se sostiene el concepto de depresión blanca.

En este mismo sentido, Iván Morales la describe como una "expresión de tristeza", lo cual se deriva de dos factores fundamentales que tienen que ver con un fenómeno sociológico que siempre se da durante la Navidad.

En primer lugar, la persona puede sentir la falta de aquellos seres queridos que no están presentes en unas fiestas especialmente pensadas para reunirte con familia y amigos, lo cual desencadena los sentimientos descritos previamente.

No obstante, la situación se agrava porque la persona siente que ha de protagonizar una lucha contra esos sentimientos ante la sensación de felicidad obligada por el mero hecho de ser Navidad.

Por ello, los expertos recomiendan un movimiento clave para tener éxito frente a estas sensaciones negativas: no pelear contra ellas y aceptar esos sentimientos hasta que pasen las fiestas.