SOCIEDAD
Iván Morales, experto psicólogo, advierte sobre un fenómeno muy común en Navidad: "La depresión blanca"
Mucha gente asegura experimentar ciertos sentimientos no deseados durante las fiestas
Es bien sabido por todo el mundo que, pese al sentimiento de felicidad generalizada que se asocia a las fiestas de Navidad, no todo el mundo las experimenta desde una perspectiva tan positiva como el resto.
Y es que hay muchos estudios científicos en los que se asegura que este periodo del año puede tener un efecto contrario en la persona. Algo que muchos expertos han acuñado como "Depresión Blanca".
Pero, ¿en qué consiste exactamente este fenómeno? El experto en psicología, Iván Morales, daba una explicación bastante sencilla en una reciente publicación que lanzaba la revista 'People'.
"Es experimentar la soledad, la reapertura de esas heridas emocionales que están abiertas", sentenciaba el experto para resaltar las bases sobre las que se sostiene el concepto de depresión blanca.
En este mismo sentido, Iván Morales la describe como una "expresión de tristeza", lo cual se deriva de dos factores fundamentales que tienen que ver con un fenómeno sociológico que siempre se da durante la Navidad.
En primer lugar, la persona puede sentir la falta de aquellos seres queridos que no están presentes en unas fiestas especialmente pensadas para reunirte con familia y amigos, lo cual desencadena los sentimientos descritos previamente.
No obstante, la situación se agrava porque la persona siente que ha de protagonizar una lucha contra esos sentimientos ante la sensación de felicidad obligada por el mero hecho de ser Navidad.
Por ello, los expertos recomiendan un movimiento clave para tener éxito frente a estas sensaciones negativas: no pelear contra ellas y aceptar esos sentimientos hasta que pasen las fiestas.
- Marta Díaz apunta a una posible infidelidad de Sergio Reguilón: '¡Anda, mira!
- José Elías, multimillonario y empresario, se sincera: esto es lo que realmente gana tras invertir 300.000 euros en cada supermercado La Sirena
- Las cabañuelas de Jorge Rey predicen el tiempo que hará en Navidad: 'En torno al 18 de diciembre cambiará la cosa
- Las ofertas del Black Friday 2025 que más se están vendiendo en Amazon (28 de noviembre) ya rozan stock
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España para este final de mes e inicio de diciembre: 'Esperamos la llegada de...
- Álvaro Morata y Alice Campello, en horas bajas: 'No se llegan a entender
- Confirmado por el Estatuto de Trabajadores: 'Las vacaciones anuales no serán inferiores a treinta días naturales
- Así vive Lavinia León, nueva novia de Marco Asensio tras su divorcio: Entre Madrid y Mallorca y viajes en jet privado a Estambul