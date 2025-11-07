ECONOMÍA
Iván Méndez, experto fiscal, sobre cómo percibir una pensión mayor de jubilación: ¨Debes cobrar el subsidio de...¨
El asesor revela una vía alternativa con la que superar la cifra mínima
Uno de los temas que más inquietudes generan en muchas personas a pocos años de jubilarse tiene que ver con la cifra que conformará su pensión cuando llegue dicho momento.
En este mismo sentido, el asesor fiscal Iván Méndez, ha revelado una estrategia que el usuario puede seguir en caso de que quiera incrementar su pensión cuando se jubile. Y tiene que ver, nada más y nada menos, con cobrar un subsidio.
Este último se corresponde con la ayuda que el Estado ofrece a aquellas personas mayores de 52 años que se encuentren en situación de desempleo prolongada.
Según comentaba el experto fiscal, con este subsidio en el que la persona percibe 480 euros al mes, es el Estado quien cotiza por la misma unos 1726 euros en consecuencia.
En este mismo sentido y haciendo los cálculos pertinentes, si la persona está entre 12 y 15 años recibiendo la ayuda hasta que se jubile, su pensión ascendería alos 1411 euros al mes.
Un dato bastante llamativo y a tener en cuenta si lo comparamos con lo que percibirá una persona que se encuentra trabajando a cambio del Salario Mínimo Interprofesional.
¨En este caso, cobrarás una pensión de unos 1050 euros¨, comentaba el experto para resaltar la enorme diferencia económica existente entre estas dos situaciones.
De esta manera, Iván Méndez ha destapado una situación que ha generado un gran debate en redes sociales sobre un subsidio que está siendo cada vez más demandado.
- ¿Por qué Barcelona no se inunda? Jaume Collboni revela el motivo por el que las lluvias no llenan de agua sus calles
- Protección Civil envía una alerta de peligro a los ciudadanos por intensidad de lluvias
- Juan Leo, jubilado tras cotizar durante 45 años: 'Me ha quedado una pensión de 1.600 euros, hay jóvenes que cobran más que yo
- Laura Escanes alza la voz contra los insultos por su físico a los 29 años: 'Estamos muy juzgadas
- Toni Santos, creador de contenido de 19 años: 'He pagado casi 180.000 euros de impuestos este año y siento que no estoy aportando
- Un experto en trabajo desvela el trabajo mejor pagado de España: 'Un electricista gana más de 2.500€ y sin límite de edad
- Luis Suárez amplía su imperio de milanesas por Barcelona: Abrirá un nuevo local de 500 metros cuadrados en esta zona
- España en alerta: Jorge Rey advierte de la llegada de una borrasca que pondrá en jaque a varias comunidades