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SOCIEDAD

Iván y José (20 años), dueños de una cafetería en España: "No venimos de familia empresaria ni tenemos todo el dinero del mundo"

Estos jóvenes emprendedores han decidido montar una cafetería en Málaga, inspirada en las tendencias de Asia

Los cofundadores de WAW Coffe, Iván Marmolejo y José Rojas, probando cafés en Corea.

Los cofundadores de WAW Coffe, Iván Marmolejo y José Rojas, probando cafés en Corea. / La Opinión de Málaga

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

En nuestro país hay aproximadamente 3 millones de emprendedores, según el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). En esta cifra, se incluyen autónomos pequeños, medianos y grandes empresarios. No obstante, España es el tercer país con menos jóvenes emprendedores, solo por delante de Irlanda y Bulgaria.

Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, tan solo un 5,9% de los españoles entre 20 y 29 años son autónomos. En este contexto, los malagueños Iván Marmolejo y José Rojas son una excepción. Estos jóvenes emprendedores han decidido montar una cafetería en Málaga, inspirada en las tendencias de Asia.

Así se prepara un buen café

Café / SPORT

Por este motivo, la cuenta de TikTok 'Malagadictos' (@malagadictos), especializada en restaurantes y planes en Málaga, ha acudido hasta el local de estos jóvenes emprendedores para hacer una entrevista. "Estos chavales de 20 años han abierto su propia cafetería sin dinero y sin ayuda de nadie", comienza el vídeo.

Durante la conversación, Iván y José señalan que "España necesita gente que se mueva". Aunque reconocen que no es fácil, los malagueños aseguran que "es nuestro sueño". Una actitud valiente y decidida, ya que cualquier inversión en un negocio propio supone un riesgo para cualquier bolsillo

Los fundadores de WAW Café, en los preparativos del local, situado en la calle Esperanto de Málaga capital.

Los fundadores de WAW Café, en los preparativos del local, situado en la calle Esperanto de Málaga capital. / La Opinión de Málaga

"Iván y José son dos claros ejemplos de la juventud que necesitamos en este país. Dos chavales malagueños que en lugar de estar jugando a la play en su casa han montado su propia cafetería en Málaga, sin dinero y sin ayuda de nadie", explican desde Malagadictos.

Al respecto, Iván y José reconocen que no han tenido un respaldo financiero: "Nosotros no venimos de familia empresaria, no es que hayamos tenido todo el dinero del mundo para montarlo". De hecho, se han encargado de la reforma que necesitaba el local para poder abaratar los costes y reducir los gastos.

"Llevamos unos meses de obra haciéndolo todo nosotros como podemos para poder abrir", afirman los socios. En cuanto al producto, estos jóvenes están dispuestos a revolucionar el consumo de café a través de sabores que sorprendan, añadiendo cremas y toppings como "pistacho, de Kinder, de Lotus", etc.

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En la página web de WAW Café destacan el café semanal, un sabor nuevo y exclusivo que solo estará disponible por 7 días. Por otra parte, la cafetería también elabora cafés temáticos en fechas especiales como verano, Navidad y Halloween. El establecimiento está ubicado en la calle Esperanto, número 17, en Málaga, de lunes a sábado con horario de 9:30 a 13:30 por las mañanas y de 16:00 a 20:00 por las tardes.

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