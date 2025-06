Iván Helguera, ex del Real Madrid, recomienda invertir en este sector: "Es lo único que no pierde mucho"

Entre tanto galáctico, puede que haya nombres de la primera etapa del Real Madrid que hayan quedado en un segundo plano. Es el caso de Iván Helguera, un futbolista que fue clave en la consecución de la novena Champions blanca y que estuvo en el conjunto de la capital entre 1999 y 2007.

Ahora, ya con el fútbol como un recuerdo del pasado y 50 años a sus espaldas, el excentral ha revelado algunos secretos de su vida personal en el pódcast 'Offsiders'. Entre algunos de los titulares, el cántabro apuntaba que "ha tenido mucas peleas, porque las injusticias no le gustan", aunque aprendió a controlarlo. También comenta que "si eres demasiado tímido o buena persona, te comen", acerca del mundo del fútbol de primer nivel.

Iván Helguera en su etapa final con el Real Madrid. / IMAGO / MIS

Las inversiones de Helguera

Como suelen hacer muchos exjugadores, al retirarse decidió invertir el dinero que había ganado durante su carrera en algunos negocios. Algo interesante es que no se percató de la necesidad de 'hacer trabajar el dinero' hasta su etapa final, cuando defendía el escudo del Valencia. En su intervención en la charla quiso revelar en qué cree que es mejor invertir, así como el porqué.

"Ahora me dedico a la inmobiliaria, me motiva", desvelaba Helguera. Para ello, contó con la inestimable ayuda de su mujer, experta en las finanzas. El sentido de invertir en el ladrillo, comenta, es que "a lo largo de los años es lo único que no pierde mucho", siendo un sector más ajeno a otras opciones.

Lo que hace, entonces, es ir en busca de terrenos, aunque también aborda la venta de edificios y cuenta con algunos hoteles: "Un poco de todo y no nos va nada mal", comenta orgulloso. Además, no solamente cuenta con activos en España, sino que ha diversificado sus inversiones en el extranjero, como Santo Domingo, en la República Dominicana.

Iván helguera en la actualidad. / RTVE

Esto es posible gracias a su capacidad de ahorro. Explica que como futbolista ya era una persona que tenía cura de en que cosas se gastaba sus ingresos, una cualidad que seguro le ha servido para ser más precavido: "No me puedo quejar". Para poder meterse en este mundillo explica que estudió durante dos años cómo funcionan las bolsas.

Helguera se ha convertido en todo un experto del sector de las finanzas, puede que influenciado por su mujer, y en la actualidad se dedica al seguimiento de los fondos de inversión, los mercados y la bolsa de valores.

Sin embargo, reconoce que para que las cosas salgan bien es necesario "pasarlo bien" y anima a la gente a aprender economía: "No es tan difícil ganar dinero como la gente se cree, lo que pasa es que tenemos un déficit importante en España sobre el aprendizaje de la economía", apunta el exjugador.