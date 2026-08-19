Iván (84 años) vive aislado en la Patagonia rodeado de montañas: "La soledad no existe, me gusta estar conmigo"

Dicen que para no sentirse solo uno debe saber estar a gusto consigo mismo. Eso es algo que Iván, un hombre de 84 años, decidió poner a prueba cuando 30 años atrás abandonó todo en su vida para irse a vivir solo a la Patagonia argentina.

Así es la vida de Iván, un hombre de 84 años que vive solo en la Patagonia

El canal de documentales Hilux Aventura compartió recientemente su experiencia junto a Iván, a quien conoció como un hombre que vivía solo en una pequeña cabaña en el corazón de la Patagonia argentina desde hacía ya tres décadas.

Iván, hombre que vive solo en la Patagonia / SPORT.es / Hilux Aventura

El aislamiento en el que vive Iván es tal que la única forma de llegar a su cabaña es cruzando un lago en barco. No solo eso, las temperaturas caen habitualmente por debajo de cero y cualquier rastro de civilización va desapareciendo gradualmente.

Uno de los aspectos más intimidantes sobre la vida de Iván no es el hecho de estar constantemente rodeado de montañas y árboles, es que vive en territorio de pumas. Un riesgo al que la mayoría de personas no está acostumbrado.

Lógicamente, todo este tiempo en solitario y rodeado de naturaleza ha permitido a Iván reflexionar sobre la vida. Y ha encontrado una serie de respuestas a las que posiblemente nunca habría llegado de haberse quedado en la civilización.

El frente de hielo de un glaciar en el sur de la Patagonia argentina. / Henning Åkesson

Iván considera que hay que saber afrontar todo lo que la vida nos ponga por delante. Y hace especial énfasis en que eso es algo que hay que tener en cuenta sobre todo con las malas experiencias.

El hombre de 84 años tiene una tesis muy impactante: considera que la gente que no es feliz es así precisamente porque no sabe encajar los momentos más problemáticos de su vida. "Un mal momento es un mal momento. Hay que saber superarlo."

La Patagonia en Argentina. / SHUTTERSTOCK

Al final del vídeo es cuando llega la que seguramente es la frase más impactante de cuantas deja Iván: "La soledad no existe. Me gusta vivir conmigo mismo", una reflexión que cuestiona nuestra forma habitual de entender la soledad.

Hoy en día vivimos en una sociedad constantemente interconectada, ya sea tanto por las relaciones laborales, como amistades físicas o incluso a través de la capacidad de conexión internacional que ha proporcionado Internet.

El hecho de que existan personas que optan por vivir como Iván no solo demuestra que hay otras formas de plantear la vida más allá de las aceptadas, en algunos casos puede ser justamente lo que una persona necesita.

En definitiva, el caso de Iván es ciertamente uno atípico. Pocas personas serían capaces de dejar todo en su vida para optar por vivir en soledad. Pero quizá su forma de entender la soledad sí deja una reflexión interesante: aprender a estar a gusto con uno mismo puede cambiar profundamente la manera en la que afrontamos la vida.