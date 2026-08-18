Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GaviJulián ÁlvarezMarc CasadóRafa JódarLuis de la FuenteLamine YamalEdu AguirreTopuriaFermínMercado FichajesBarcelona próximo partido GamperCubarsíChris BumsteadLluís CarrascoDGTCañizaresFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin

MOTOR

La ITV cambiará en Europa y afectará a millones de conductores: estos coches tendrían que pasarla cada año

La Comisión Europea propone controles específicos

¿Qué pasa si tu coche no aprueba la ITV?

¿Qué pasa si tu coche no aprueba la ITV?

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Andrea Riera

Andrea Riera

La ITV lleva años siendo uno de los trámites obligatorios más habituales para los conductores y también uno de los que más pereza da, aunque estas inspecciones son fundamentales para comprobar que los vehículos circulan en condiciones adecuadas de seguridad y cumplen con los requisitos medioambientales.

Ahora, la Comisión Europea quiere adaptar estas revisiones a los cambios que ha experimentado el sector del automóvil. Cada vez hay más vehículos eléctricos e híbridos en las carreteras y los coches incorporan sistemas electrónicos y ayudas a la conducción que hace no tanto tiempo ni siquiera existían, por lo que Bruselas ha propuesto actualizar las normas de la ITV para que las inspecciones puedan tener en cuenta estas nuevas tecnologías.

Uno de los principales cambios afectará precisamente a los vehículos electrificados, ya que la propuesta contempla introducir controles específicos para los sistemas de alta tensión de los coches eléctricos e híbridos, además de reforzar la formación de los inspectores para que puedan comprobar correctamente estos elementos durante las revisiones.

El mercado de coches de ocasión cae en abril y los coches eléctricos lo cierran con una 'falsa' alegría

El mercado de coches de ocasión cae en abril y los coches eléctricos lo cierran con una 'falsa' alegría / g

Las ayudas electrónicas a la conducción también tendrán un papel mucho más importante en las futuras ITV, ya que la Comisión plantea nuevos controles sobre los sistemas electrónicos de seguridad y el uso de la interfaz electrónica del vehículo para detectar posibles errores relacionados con estas tecnologías.

Otro de los grandes cambios estará relacionado con las emisiones contaminantes. Bruselas quiere introducir métodos de medición más avanzados para detectar vehículos que emitan cantidades excesivas de contaminantes o que hayan sido manipulados, con nuevos controles sobre las partículas ultrafinas y los óxidos de nitrógeno (NOx).

La reforma también pretende dificultar el fraude en el kilometraje mediante un mayor intercambio de información entre los Estados miembros, lo que permitirá comprobar el historial del vehículo cuando cambie de país. Además, una de las medidas que más puede afectar a los conductores establece que los turismos y furgonetas de más de 10 años pasarían a tener una ITV anual si la propuesta termina aprobándose.

¿Circulas con una furgoneta? Esto es lo que va a revisar la DGT esta semana

¿Circulas con una furgoneta? Esto es lo que va a revisar la DGT esta semana / r

Bruselas quiere facilitar la situación de quienes pasan largas temporadas en otro país de la Unión Europea, por lo que plantea que los turismos puedan pasar temporalmente la inspección en otro Estado miembro distinto al de matriculación en determinadas circunstancias, con un certificado que tendría una validez de seis meses.

Noticias relacionadas

De momento, todos estos cambios son todavía una propuesta y no forman parte de las normas definitivas de la ITV, ya que el texto tendrá que ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en legislación. Por tanto, las medidas todavía podrían tener modificaciones, aunque la reforma supondría una ITV mucho más adaptada a los vehículos actuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un albañil argentino habla claro sobre el problema del sector en España: '¿Estamos haciendo lo suficiente para que los jóvenes quieran aprender el oficio?
  2. Andrés Millán, abogado laboralista, señala los mejores meses para jubilarse: 'Los recomienda la Seguridad Social
  3. Un experto en aire acondicionado responde: 'No dejes la climatización apagada todo el día para llegar a casa y ponerla a 16º C
  4. Manuel Delgado, antropólogo: 'En 40 años consecutivos dando clase he llegado a la conclusión que siempre tengo a los mismos alumnos
  5. Marruecos evita una nueva entrada masiva de inmigrantes a Ceuta tras las amenazas en redes sociales
  6. Josep Pedrerol (60 años) confiesa de qué equipo es: 'Es algo que antes no decía y cuando lo comenté, tampoco nos lo creemos
  7. David Jiménez, abogado experto en herencias: 'Si tu hermano no quiere pagar los gastos de una casa heredada pero sí cobrar los beneficios puedes hacer dos cosas
  8. David Jiménez, experto en herencias: 'Cada vez que un padre o una madre hace una transferencia a un hijo, se considera una donación

La ITV cambiará en Europa y afectará a millones de conductores: estos coches tendrán que pasarla cada año

La ITV cambiará en Europa y afectará a millones de conductores: estos coches tendrán que pasarla cada año

El preparador físico de Topuria revela detalles inéditos: "Fue algo..."

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Albert Casadó, padre de Marc Casadó: "Cuando no tenía oportunidades él mismo pedía jugar en el Barça Atlètic"

Jordi Cruz desvela el plato que cocinó de niño y que lo cambió todo: "Serás cocinero"

Granada vuelve a temblar: Un nuevo terremoto de 4,6 zarandea la tierra otra vez

Granada vuelve a temblar: Un nuevo terremoto de 4,6 zarandea la tierra otra vez

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

Un nuevo terremoto de 4,7 vuelve a sacudir Granada

El primer recuerdo de Pau Cubarsí en el Camp Nou que emociona al barcelonismo

El primer recuerdo de Pau Cubarsí en el Camp Nou que emociona al barcelonismo