MOTOR
La ITV cambiará en Europa y afectará a millones de conductores: estos coches tendrían que pasarla cada año
La Comisión Europea propone controles específicos
La ITV lleva años siendo uno de los trámites obligatorios más habituales para los conductores y también uno de los que más pereza da, aunque estas inspecciones son fundamentales para comprobar que los vehículos circulan en condiciones adecuadas de seguridad y cumplen con los requisitos medioambientales.
Ahora, la Comisión Europea quiere adaptar estas revisiones a los cambios que ha experimentado el sector del automóvil. Cada vez hay más vehículos eléctricos e híbridos en las carreteras y los coches incorporan sistemas electrónicos y ayudas a la conducción que hace no tanto tiempo ni siquiera existían, por lo que Bruselas ha propuesto actualizar las normas de la ITV para que las inspecciones puedan tener en cuenta estas nuevas tecnologías.
Uno de los principales cambios afectará precisamente a los vehículos electrificados, ya que la propuesta contempla introducir controles específicos para los sistemas de alta tensión de los coches eléctricos e híbridos, además de reforzar la formación de los inspectores para que puedan comprobar correctamente estos elementos durante las revisiones.
Las ayudas electrónicas a la conducción también tendrán un papel mucho más importante en las futuras ITV, ya que la Comisión plantea nuevos controles sobre los sistemas electrónicos de seguridad y el uso de la interfaz electrónica del vehículo para detectar posibles errores relacionados con estas tecnologías.
Otro de los grandes cambios estará relacionado con las emisiones contaminantes. Bruselas quiere introducir métodos de medición más avanzados para detectar vehículos que emitan cantidades excesivas de contaminantes o que hayan sido manipulados, con nuevos controles sobre las partículas ultrafinas y los óxidos de nitrógeno (NOx).
La reforma también pretende dificultar el fraude en el kilometraje mediante un mayor intercambio de información entre los Estados miembros, lo que permitirá comprobar el historial del vehículo cuando cambie de país. Además, una de las medidas que más puede afectar a los conductores establece que los turismos y furgonetas de más de 10 años pasarían a tener una ITV anual si la propuesta termina aprobándose.
Bruselas quiere facilitar la situación de quienes pasan largas temporadas en otro país de la Unión Europea, por lo que plantea que los turismos puedan pasar temporalmente la inspección en otro Estado miembro distinto al de matriculación en determinadas circunstancias, con un certificado que tendría una validez de seis meses.
De momento, todos estos cambios son todavía una propuesta y no forman parte de las normas definitivas de la ITV, ya que el texto tendrá que ser negociado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de convertirse en legislación. Por tanto, las medidas todavía podrían tener modificaciones, aunque la reforma supondría una ITV mucho más adaptada a los vehículos actuales.
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