Iturralde González sale en defensa de los árbitros en España, con 'palo' al CTA: "Son muy buenos, pero están muy mal dirigidos"

Los árbitros españoles viven en una situación de constante cuestionamiento y sus actuaciones están medidas con lupa. La batalla entre las dos aficiones más importantes de España, Barça y Madrid, hacen que cuando en alguna ocasión piten a favor de unos, los otros la critiquen, sea quien sea el beneficiado.

Tampoco ayuda el hecho de que no estén del todo claros los criterios en algunas jugadas interpretables, como los penaltis o las manos. Tampoco que desde el VAR muchas veces no se elijan los 'frames' correctos a la hora de decidir sobre los fueras de juego milimétricos, además de otras tantas situaciones que son carne de polémica.

Pitaron un fuera de juego dudoso a Lewandowski la temporada pasada, en el partido en el campo de la Real Sociedad. / ·

En este sentido, tan solo hace falta darse un paseo por los bares de todo el país, o por las redes sociales, para darse cuenta de la poca consideración y estima que tienen los aficionados respecto a todo el colectivo arbitral.

Por eso, durante la retransmisión de la SER del Albacete - Barça de Copa del Rey que ha terminado cayendo a favor de los azulgranas, el excolegiado Iturralde González ha levantado la mano a favor de sus colegas de profesión, que también ha aprovechado para mandar un recado al Comité Técnico de Árbitros.

Iturralde González fue el árbitro del 5 a 0 en el Camp Nou. / ·

"Los árbitros españoles son muy buenos, pero están muy mal dirigidos", mencionaba. El CTA está presidido por Fran Soto y parece que no convence demasiado al exprofesional del silbato vizcaíno.

Todo ha surgido a partir de la valoración de algunas de las jugadas polémicas de los cuartos de final y la comparativa con los colegiados en la Premier League inglesa. "Que se lo digan a Guardiola", apuntaban desde el estudio radiofónico, haciendo referencia a los monumentales cabreos de Pep en algunos partidos en determinadas decisiones en contra del Manchester City.

Iturralde, en una imagen de archivo, en 2012 / PACO LARGO / Enviados

Respecto a ello, 'Itu' volvía a la carga en defensa de los suyos: "España es el país donde mas manos se pitan, Inglaterra es el que menos", comentaba a favor del criterio inglés, que "interpretan más manos en posición natural", una realidad completamente opuesta en LaLiga.

Sin embargo, sí que reconocía que la norma, en ocasiones, es de dudosa credibilidad y favorece a los que tratan de engañar, en lugar de favorecer el ritmo del juego y apostar por la naturalidad de las acciones.