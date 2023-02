ITTI Sports sigue apostando por la formación y la profesionalización de la industria del deporte y de los esports

The leaders in Sports Camps, el master’s in international Sports Management y The Sports MBA, sus tres nuevas apuestas formativas ITTI, un aliado imprescindible para consolidar cualquier trayectoria profesional en la industria deportiva

Tras el lanzamiento del Executive Program in eSports, fruto de la unión de sinergias con el FC Barcelona, ITTI Sports sigue apostando por la profesionalización de la industria deportiva.

El proyecto tecnológico de alto rendimiento liderado por Daniel Pintó, CEO de ITTI y Adriana Ros, Executive Director de ITTI Sports, arranca el Master in International Sports Management, con la implicación de varias federaciones de fútbol. Esta formación se realizará en las instalaciones del Camp Nou, y se podrá combinar con el Executive Program in eSports o el Global Master in International Expansion for Sports Properties, liderado por Alex Isern, CEO & CO-Founder de ISL Agency.

Todos estos programas abren la oportunidad de especializarse en la industria deportiva por la puerta grande, y de conectar con las principales firmas del deporte internacional, como NIKE, FIFA, UEFA, PFA, JUVENTUS FC, FC Barcelona, Atlético de Madrid, ESC LA LIGA NBA, entre muchas otras.

>> Las formaciones de ITTI Sports dan la posibilidad de visitar al Tottenham y disfrutar de unas exclusivas master clases en Londres, de la mano del CEO de la PFA, Maheta Molango, así como a disfrutar de la semana Barça y de una semana en Miami con el ISL.

Los directivos de ITTI, dada su trayectoria y experiencia en el ámbito de la formación, apuestan al 100% por este nuevo modelo educativo que mejora exponencialmente la esfera pedagógica en vigor hasta el momento.

A la oferta de ITTI Sports cabe sumar dos propuestas formativas innovadoras más: Por una parte, The leaders in Sports Camps, fruto de la unión de esfuerzo de ITTI y ESC LaLiga & NBA. Con Kiyomi Cerezo como Director del programa, The leaders in Sports Camps constará de dos semanas formativas (una en Barcelona y otra en Madrid) en las que el alumnado de todo el mundo podrá disfrutar de clases teórico-prácticas y formación deportiva. Además, contará con el apoyo y la tutorización de un mentor/coach que le guiará en el momento de elegir cuál es el mejor perfil profesional que se adapta a sus habilidades y preferencias.

Por otra parte, ITTI Sports se alía con CA Sports Marketing para ofrecer el primer Master Deportivo MBA. Una formación exclusivamente diseñada para profesionalizar y proyectar el potencial del patrocinio deportivo a escala internacional. Este Master profundiza en la búsqueda del mejor partner, cómo cerrar acuerdos de patrocinio, cómo acercarse a las principales marcas de la industria del deporte y cómo crear una estrategia de activación efectiva o construir una marca de referencia.

En el marco del Programa Ejecutivo en Gestión de e-sports que ITTI imparte con el FC Barcelona,y como reto final, nuestros estudiantes deberán transferir los conocimientos y habilidades en un proyecto de consultoría. De la mano de expertos en la industria de los eSports el objetivo será convertir Barcelona en la ciudad de referencia de los deportes electrónicos a nivel global.