Israel presenta una queja contra España tras la emisión de RTVE: "Las víctimas de los ataques israelís en Gaza superan ya las 50.000"

La previa del festival de Eurovisión está siendo de lo más incómoda para la delegación de Israel al encontrarse con el rechazo de la mayoría de candidaturas europeas, que critican la presencia de un país en guerra que ha causado la muerte de miles y miles de civiles en la Franja de Gaza.

Así lo piensa también la televisión pública de Flandes, en Bélgica, que emite un 'discalimer' protagonizado por numerosos rostros conocidos del país en el que se opta por "levantar la voz" por el pueblo Palestino, que no goza de los recursos económicos y la exposición de Israel y que no tiene cabida en concursos de este tipo, más allá de por no ser un país europeo (aunque tampoco lo es Israel), por la delicada situación actual.

La polémica surgió durante la segunda semifinal, el jueves. Israel debe de estar deseando que termine el certamen, pues fue la enésima demostración de la contrariedad del público suizo con su presencia. Incluso se ha intentado boicotear la actuación de Yuval Raphael con silbidos y más banderas de Palestina que del propio país judío.

Desde España, RTVE, el canal encargado de la emisión, se ha puesto sobre la mesa "un debate sobre la participación de Israel en el festival", comentaba el presentador del evento, Tony Aguilar, en directo.

El motivo de la discordia, sin embargo, es que durante la presentación de Israel en pantalla previa a la actuación musical, el conductor aprovechó para recordar a la audiencia que las consecuencias del conflicto son catastróficas para el pueblo: "Las víctimas de los ataques israelís en Gaza superan ya las 50.000, entre ellas, más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas", explicaba Aguilar.

El discurso terminaba resaltando que no se trata de hacer "una petición contra ningún país", sino de denunciar la violación de los derechos humanos y un llamamiento por "la paz y la justicia", remataba Julia Varela, compañera en la emisión del evento.

Según parece, estas palabras han escocido a la televisión público israelí, KAN, que ha presentado una queja a la organización del festival por unas declaraciones que consideran políticas de la cadena española.

Pese a ello, parece que su representación seguirá sufriendo insultos y desconsideraciones durante la gran final de este sábado por la noche. Este es el segundo año consecutivo que Israel ve cómo su presencia en Eurovisión supone un terremoto entre el resto de países, a las que se suman las diversas protestas y manifestaciones en la ciudad donde se lleva a cabo, en este caso, Basilea.