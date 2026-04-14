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OBITUARIO

'La Isla de las Tentaciones' lamenta el fallecimiento de Milosz Pawlak, reconocido peluquero de realities

El estilista perdió la vida de forma repentina. Todavía no se especifican las causas

Fallece Milosz Pawlak, estilista de 'realities'

Fallece Milosz Pawlak, estilista de 'realities' / SPORT.es

Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Milosz Pawlak, estilista de realities, falleció el pasado 10 de abril tras el anuncio de su familia. El estilista británico trabajó como peluquero en programas como Geordie Shore o La isla de las tentaciones, aunque perdió la vida de forma repentina. La muerte de Milosz Pawlak ha causado una fuerte conmoción en los sectores del entretenimiento y la moda. Había peinado a figuras públicas como Maura Higgins, Vicky Pattison, Molly Smith, Rosie Anna Williams o India Reynolds. Un perfil reconocido en la televisión inglesa.

Su labor era detrás de cámaras, encargándose del estilismo y peluquería de los participantes de la Isla durante diferentes temporadas del programa. El comunicado familiar comenzaba transmitiendo un profundo dolor por la pérdida, destacando la calidad humana de Milo y el vacío que deja entre quienes lo conocían. En el mensaje, sus seres queridos quisieron poner en valor su generosidad y talento, subrayando el cariño que había sabido ganarse en su entorno personal y profesional.

"Con profunda tristeza les comunicamos que nuestro increíble, generoso y talentoso Milo falleció inesperadamente el viernes 10 de abril de 2026. Sabemos que era muy querido y respetado por muchos de ustedes, y acompañamos a sus amigos en este momento tan doloroso", decía el comunicado.

"Nuestra familia organizará una celebración en su memoria y nos gustaría invitar a quienes lo conocieron y amaron a asistir. Si desean asistir, por favor, comuníquense con Daria y compartan su relación con Milo para que podamos brindarles más detalles próximamente", escribían.

Un vacío en la industria

Diversas personalidades del entretenimiento han querido rendirle homenaje públicamente. Entre ellas se encuentran Vicky Pattison, Maura Higgins y Molly Smith, quienes han destacado su profesionalidad, su cercanía y su energía positiva.

Milosz Pawlak

Milosz Pawlak / SPORT.es

Quienes trabajaron con él coinciden en señalar que no solo era un gran profesional, sino también una persona comprometida y generosa. Su capacidad para conectar con los demás y su pasión por su trabajo le convirtieron en una figura muy querida dentro del sector.

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La repentina pérdida de Pawlak deja un importante vacío en la industria y en la vida de quienes compartieron momentos con él. Su legado, tanto en el ámbito profesional como en el humano, permanecerá en el recuerdo de quienes valoraron su talento y su forma de ser.

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