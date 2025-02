La 'Isla de las Tentaciones' y el fenómeno Montoya: de saltar de reality en reality a ser la nueva joya de Telecinco

En Telecinco deben estar brindando con champán, porque han encontrado en José Carlos Montoya un filón. El sevillano se ha convertido en el protagonista absoluto de la octava temporada de 'La isla de las tentaciones', donde entró junto a Anita Williams para poner a prueba una relación que apenas llegaba al año.

Pero lo que prometía ser un simple test de fidelidad se ha convertido en una historia que haría palidecer a cualquier telenovela. Anita cayó en la tentación de Manuel y su ya icónica "manita (no) relajá", y Montoya protagonizó una de las escenas más impactantes del reality. Al ver las imágenes de su pareja con otro, no dudó en salir corriendo para asaltar la villa de las chicas, con una Sandra Barneda petrificada ante el momento.

La audiencia se quedó pegada a la pantalla, y Telecinco lo sabe. La isla de las tentaciones consiguió su mejor dato del curso en access (12,5%), rozando a titanes como El Hormiguero y La Revuelta. Y esto podría repetirse en la próxima entrega, cuando descubramos las consecuencias de su acto impulsivo.

No solo ha generado memes a mansalva, sino que también ha logrado que la audiencia empatice con su drama, siempre con el pecho descubierto y el corazón roto. Telecinco tiene en él un diamante en bruto, y no sería extraño verlo en futuros programas como Supervivientes.

Para muchos, Montoya puede ser un rostro nuevo, pero lo cierto es que lleva años apareciendo en televisión. Natural de Utrera, una tierra con fuerte tradición flamenca, su sueño era ser cantante. Bajo el nombre de DMontoya, pasó de amenizar fiestas privadas a grabar temas profesionales, e incluso tuvo su momento de gloria en El Chiringuito de Jugones, donde presentó su single Vaya tela con la manuela.

El primer gran drama televisivo de Montoya no fue en La isla de las tentaciones, sino en Mujeres y hombres y viceversa. Allí intentó conquistar a Carmen Saavedra y, en su última etapa con Jesús Vázquez, se rompió al hablar de la pérdida de su abuelo y su tío.

Pero su camino en los realities no terminó ahí. Dio el salto a la televisión británica en The Language of Love, un formato presentado por Ricky Merino donde se exploraba el amor más allá de la barrera idiomática. Y si hay un programa clave en su historia, ese es El Conquistador de TVE, donde conoció a Anita Williams, su "media naranja"... al menos hasta que Manuel entró en escena.

Después de todo lo que ha dado de sí en La isla de las tentaciones, Telecinco tiene en Montoya una mina de oro. Su carisma, su desparpajo y su corazón de culebrón lo hacen perfecto para cualquier reality que se precie. La pregunta no es si lo veremos en otro programa, sino cuándo y dónde.