Isla Mauricio: así es el exótico destino de que combina playas de ensueño, golf y deportes de aventura

Escoger el destino de la luna de miel es, posiblemente, la primera gran decisión que toman juntos como pareja. Y una de las más difíciles. Mauricio, esa isla en mitad del océano Índico que muchos conocen por sus fotografías de aguas turquesas y arena blanca, lleva años demostrando que hay razones de sobra para que siga siendo uno de los destinos más elegidos por los recién casados que viajan desde España.

Temperaturas estables durante todo el año, playas espectaculares y una oferta que va mucho más allá del descanso: esquí acuático, paracaidismo, trekking por el Parque Nacional del Black River, puenting entre cañones o inmersiones en zonas protegidas como el Parque Marino de Blue Bay. Mauricio no obliga a elegir entre relax y aventura. Las ofrece las dos.

Los resorts del grupo Sunlife han construido su propuesta precisamente sobre esa idea: el lujo no está en el exceso, sino en los detalles. Y sus cinco complejos en la isla lo demuestran con propuestas muy distintas entre sí, pensadas para perfiles de pareja diferentes.

Un lugar idílico en una isla espectacular / Jean-Bernard ADOUE

Long Beach, en la costa este, es líder en celebraciones especiales. Su kilómetro y medio de playa blanca es el escenario de cenas privadas en la Gazebo con brindis de champán premium y servicio personalizado, clases magistrales de cócteles saludables con mixólogos del hotel, o una experiencia de Hammam Tradicional Marroquí con baño de vapor aromático y masaje de aceites nutritivos. Para los amantes del mar, el hotel organiza salidas de buceo por el Belle Mare Pass y los arrecifes exteriores con instructores certificados.

En la costa oeste, frente a las aguas tranquilas de Flic en Flac, Sugar Beach apuesta por una atmósfera colonial rodeada de jardines abiertos al mar. La joya de su oferta romántica: la Beauty Bubble, una cena privada para dos en una burbuja transparente integrada en la vegetación tropical, con menú de cinco platos y prosecco frío. Su GLOW Spa ofrece el tratamiento "Viaje Cósmico", una combinación de aceites esenciales, cuarzos y sonidos naturales con productos elaborados localmente.

Los atardeceres son únicos / Jean-Bernard ADOUE

La Pirogue, que este año cumple su 50 aniversario, tiene una personalidad propia: cabañas con techo de paja, jardines frente al mar y más de un kilómetro de playa. Su actividad estrella es el desayuno flotante sobre una piragua tradicional, con sabores locales y el sonido de las olas como banda sonora. Por la noche, cena privada en la playa con menú de mariscos. Su programa "Marine Discovery" permite sumergirse en el mundo marino de Mauricio desde la orilla.

Para quienes buscan una luna de miel exclusivamente adulta, Ambre, en la playa de Palmar, ofrece masajes en pareja, hammam, sauna, jacuzzi frente al océano y green fees gratuitos con traslado al club de golf de la Isla de los Ciervos.

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Y para los apasionados del golf, Anahita Golf & Spa Resort —con 18 hoyos diseñados por Ernie Els y sede de dos ediciones del DP World Tour— completa una oferta que combina el deporte de alto nivel con acceso directo a la playa privada La Flibuste y a la exclusiva île aux Cerfs. Mauricio tiene una respuesta para cada pareja. Solo hace falta decidir qué tipo de "para siempre" queréis empezar.