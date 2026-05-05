Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arsenal - AtléticoFinal ChampionsDónde ver Arsenal - AtléticoCarné de conducirMapi LeónSuperordenador OPTAFinal Four EuroligaSimeoneMbappéClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 4Real Madrid femeninoToni NadalLesión AlcarazRafa Jódar RomaHorarios MotoGPRefugio ViniciusDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaSorteo Masters 1000 RomaUFCGiro ItaliaDGTMikel ArtetaAlexia PutellasFernando SimónPS Store
instagramlinkedin

VIAJES

Isla Mauricio: así es el exótico destino de que combina playas de ensueño, golf y deportes de aventura

Los resorts Sunlife en el océano Índico ofrecen desde desayunos flotantes en piragua hasta inmersiones en arrecifes protegidos, con propuestas diseñadas para cada tipo de pareja

Los complejos de Sunlife resorts se posicionan como la opción ideal

Los complejos de Sunlife resorts se posicionan como la opción ideal / SUNLIFE

David Boti

David Boti

Barcelona

Escoger el destino de la luna de miel es, posiblemente, la primera gran decisión que toman juntos como pareja. Y una de las más difíciles. Mauricio, esa isla en mitad del océano Índico que muchos conocen por sus fotografías de aguas turquesas y arena blanca, lleva años demostrando que hay razones de sobra para que siga siendo uno de los destinos más elegidos por los recién casados que viajan desde España.

Temperaturas estables durante todo el año, playas espectaculares y una oferta que va mucho más allá del descanso: esquí acuático, paracaidismo, trekking por el Parque Nacional del Black River, puenting entre cañones o inmersiones en zonas protegidas como el Parque Marino de Blue Bay. Mauricio no obliga a elegir entre relax y aventura. Las ofrece las dos.

Los resorts del grupo Sunlife han construido su propuesta precisamente sobre esa idea: el lujo no está en el exceso, sino en los detalles. Y sus cinco complejos en la isla lo demuestran con propuestas muy distintas entre sí, pensadas para perfiles de pareja diferentes.

Un lugar idílico en una isla espectacular

Un lugar idílico en una isla espectacular / Jean-Bernard ADOUE

Long Beach, en la costa este, es líder en celebraciones especiales. Su kilómetro y medio de playa blanca es el escenario de cenas privadas en la Gazebo con brindis de champán premium y servicio personalizado, clases magistrales de cócteles saludables con mixólogos del hotel, o una experiencia de Hammam Tradicional Marroquí con baño de vapor aromático y masaje de aceites nutritivos. Para los amantes del mar, el hotel organiza salidas de buceo por el Belle Mare Pass y los arrecifes exteriores con instructores certificados.

En la costa oeste, frente a las aguas tranquilas de Flic en Flac, Sugar Beach apuesta por una atmósfera colonial rodeada de jardines abiertos al mar. La joya de su oferta romántica: la Beauty Bubble, una cena privada para dos en una burbuja transparente integrada en la vegetación tropical, con menú de cinco platos y prosecco frío. Su GLOW Spa ofrece el tratamiento "Viaje Cósmico", una combinación de aceites esenciales, cuarzos y sonidos naturales con productos elaborados localmente.

Los atardeceres son únicos

Los atardeceres son únicos / Jean-Bernard ADOUE

La Pirogue, que este año cumple su 50 aniversario, tiene una personalidad propia: cabañas con techo de paja, jardines frente al mar y más de un kilómetro de playa. Su actividad estrella es el desayuno flotante sobre una piragua tradicional, con sabores locales y el sonido de las olas como banda sonora. Por la noche, cena privada en la playa con menú de mariscos. Su programa "Marine Discovery" permite sumergirse en el mundo marino de Mauricio desde la orilla.

Para quienes buscan una luna de miel exclusivamente adulta, Ambre, en la playa de Palmar, ofrece masajes en pareja, hammam, sauna, jacuzzi frente al océano y green fees gratuitos con traslado al club de golf de la Isla de los Ciervos.

Noticias relacionadas

Y para los apasionados del golf, Anahita Golf & Spa Resort —con 18 hoyos diseñados por Ernie Els y sede de dos ediciones del DP World Tour— completa una oferta que combina el deporte de alto nivel con acceso directo a la playa privada La Flibuste y a la exclusiva île aux Cerfs. Mauricio tiene una respuesta para cada pareja. Solo hace falta decidir qué tipo de "para siempre" queréis empezar.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  2. Ya es oficial: La DGT cambia las normas y confirma el carné de conducir categoría B para los menores de 18 años que cumplan una serie de requisitos
  3. Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
  4. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social cubrirá con la base mínima los periodos no cotizados
  5. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  6. El surrealista alegato de Dani Alves: "Estuve detenido durante 40 años; sigo estando loco, pero ahora para Dios"
  7. La DGT sorprende: así serán las nuevas matrículas rosas que revolucionarán las carreteras españolas en 2026
  8. Los veterinarios coinciden: el fallo común en la educación que aumenta la agresividad de los perros y compromete la seguridad del hogar

El exótico destino de que combina playas de ensueño, golf y deportes de aventura

El exótico destino de que combina playas de ensueño, golf y deportes de aventura

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Guerra en Irán, en directo | Trump amenaza: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás"

Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España

Ya es oficial: El BOE confirma la ayuda de 100 euros para propietarios de perros en esta comunidad de España

La OMS evacua a los afectados del hantavirus del crucero y descarta que se dirija a Canarias si no se detectan nuevos casos

La OMS evacua a los afectados del hantavirus del crucero y descarta que se dirija a Canarias si no se detectan nuevos casos

Lola Herrera (90 años), actriz, sobre la jubilación: "No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años"

Lola Herrera (90 años), actriz, sobre la jubilación: "No puedo creer que nadie ande por la vida sin curiosidades con 65 años"

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: "no entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido"

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: "no entregues la baja voluntaria, presenta el autodespido"

Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: "Los riesgos del Hantavirus..."

Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: "Los riesgos del Hantavirus..."

Así es el 'Hondius', el crucero con hantavirus: una expedición para aficionados a la naturaleza con precios de 8.000 a 21.000 euros

Así es el 'Hondius', el crucero con hantavirus: una expedición para aficionados a la naturaleza con precios de 8.000 a 21.000 euros