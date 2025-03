Isabel Rábago rompe su silencio tras su despido de Mediaset: "No le debo nada a nadie, no tengo miedo a nada ni a nadie"

La noticia de un despido nunca es buena, siempre hace que haya problemas entre varias personas. Una que recientemente ha sufrido dicho despido a sido Isabel Rábago, la cual ha abandonado Mediaset y ha tenido que salir en redes sociales para desmentir a algunas personas que están tirando tierra en su camino, compartiendo que tomará acciones legales.

La conocida periodista recurrió a sus redes sociales para hablar sobre el tema: "Me quedo fascinada porque cualquier tipo de comentario que hago se extrapola a mi situación actual con Mediaset y Unicorn. Quiero dejar claras varias cosas. Me pareció ridículo que alguien de Mediaset esté tan obsesionado con el perfil de Algo Pasa Tv que haya registrado esa marca, es simplemente eso. Eso significa que yo arremeta contra Mediaset, pues no, porque ha sido mi casa desde hace 20 años".

La periodista siguió hablando sobre el tema y justificando su situación, comentando lo siguiente: "Hay muchos comentarios que se hacen sin saber realmente la historia y yo entiendo que os faltan muchísimos datos, pero eso que se ha dicho de que Unicorn no me renovó el contrato, pues claro que me renovó el contrato porque se renovó automáticamente."