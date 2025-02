Isabel Rábago, tras ser despedida por Telecinco: "Ya habrá tiempo que mucha gente rectifique"

Isabel Rábago, periodista, colaboradora de televisión y abogada española, fue despedida de Telecinco hace cuestión de semanas. Su ruptura con Mediaset no fue precisamente amistosa sino que, más bien, ha estado inmiscuida en una serie de polémicas declaraciones, sobre todo a raíz de un comunicado que la extelevisiva compartió.

"Ante las faltas y graves acusaciones que se están divulgando en algunos medios de comunicación sobre mi 'despido' de Mediaset/Unicorn, me he visto en la obligación de emprender acciones legales, buscando la protección y el amparo al que tengo derecho como española, algo que pensé que nunca sucedería", comentó Rábago tras la rescisión de su contrato.

Sin embargo, su última participación fue en aras de desmentir ciertas acusaciones falsas que han estado apareciendo en redes sociales recientemente, según explica. "Me preguntáis mucho y me decís que me echáis mucho en falta en la tele. Yo os lo agradezco, de verdad. Yo ahora mismo estoy solucionando unas cosas que son necesarias para que yo pueda volver a la tele y hasta que eso no pase de momento voy a dedicarme a mi faceta como abogada, que lo estoy disfrutando, que me encanta y que estoy realmente super feliz", resaltó.

Finalmente, enfatizó que "ya habrá tiempo de volver a la tele, ya habrá tiempo de escuchar muchas cosas y ya habrá tiempo de que mucha gente rectifique muchas informaciones absolutamente falsas que se han publicado, pero tiempo al tiempo".