Isabel Rábago carga contra la dirección de Telecinco: "Los capítulos más absurdos y ridículos de Mediaset"

Isabel Rábago ha pasado la mayor parte de su trayectoria profesional en Mediaset. La televisiva era una de las colaboradoras habituales de 'Vamos a ver', uno de los programas referencia de Telecinco. No obstante, la periodista fue despedida del grupo de comunicación a finales de 2024. De esta forma, se ha terminado una relación contractual de más de diez años.

Según apunta 'Bluper', la cadena de Fuencarral ha decidido prescindir de sus servicios porque "no ha pasado los filtros". Después de esta información, la periodista ha publicado un comunicado desmintiendo estos motivos: "Ante las falsas y graves acusaciones, que se están divulgando en algunos medios de comunicación sobre mi 'despido' de Mediaset/Unicorn, me he visto en la obligación de emprender acciones legales, buscando la protección y el amparo al que tengo derecho como española, algo que pensé que nunca sucedería".

En el escrito, la popular periodista ha querido defender su carrera en los medios de comunicación: "Mi carrera profesional es el resultado de mucho esfuerzo, sin padrinos, sin amiguismos, sin ayuda de nadie, sorteando muchas zancadillas, como la mayoría de los que nadie nos ha regalado nada y mi respuesta siempre ha sido el trabajo y remar siempre a favor de los intereses de todas las productoras en las que he trabajado para Mediaset. Siempre".

Además, no quiere dejar que estos rumores dañen su imagen pública: "Todos me conocéis y sabéis que seguiré defendiendo mis principios, mis ideas, mis valores y lucharé siempre por mi libertad. Mi honorabilidad y mi profesionalidad son intocables y combatiré porque así continúe. No le debo nada a nadie, no tengo miedo a nada, ni a nadie. No voy a permitir que nadie reescriba mi carrera profesional ni personal", aseguraba.

Por último, tampoco parece que vaya a producirse una vuelta a casa. Los compañeros de 'AlgoPasaTV' han publicado una información en X, cargando contra el grupo de comunicación: "Vaya, Mediaset. Además de robar el trabajo de otros compañeros, ¿también lo vais a empezar a hacer con las marcas? Un mes de silencio que llega a su fin. La que se avecina, queridxs!!". Ante este mensaje, Rábago no ha podido guardar silencio y ha compartido su indignación: "Desde hace varios meses se están escribiendo los capítulos más absurdos y ridículos de Mediaset. ¡Es todo tan absurdo! ¡Es todo tan mediocre... en fin!".