Isabel Preysler reaparece tras 5 meses lejos de las cámaras: "He estado entrando y saliendo"

Después de cinco meses alejada del foco mediático, Isabel Preysler ha reaparecido en un evento público. La 'socialité' fue vista el pasado domingo, 23 de marzo, saliendo del Teatro Real de Madrid.

La 'Reina de corazones' acudió a una obra acompañada de su hija, Tamara Falcó, y su yerno, Íñigo Onieva. La familia pudo disfrutar de 'Mitridate, re di Pronto', una de las óperas más jóvenes de Mozart.

La revista 'Diez Minutos' ha publicado en su portada las primeras imágenes de la madre de la marquesa de Griñón. Estas fotografías son las primeras de Preysler tras cinco meses de ausencia, cuando acudió a los premios 'Mujer Hoy'.

Durante este tiempo, la televisiva descartó cualquier problema, alegando que había estado en Miami. "No he desaparecido en absoluto. He estado entrando y saliendo, disfrutando de cenas con amigos, yendo a todos lados, solo que sin prensa". De hecho, reconoció haber "estado totalmente desconectada".

Las imágenes han sido comentadas por algunos expertos en imagen y colaboradores de televisión. En 'Tardear', Verónica Dulanto ha señalado que "está muy rara" y Miguel Ángel Nicolás aseguró que "la veo diferente".

El presentador, Frank Blanco, ha llamado la atención a sus tertulianos. "No me gustaría que seamos más superficiales de lo que estamos siento. El problema no es la foto, es que está con la boca abierta", apuntaba.

Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', añadía nueva información al contexto de la fotografía: "Ella se va a disgustar con esta portada y además nos da una señal que hasta ahora a lo mejor no habíamos visto y es la razón por la que lleva cinco meses desaparecida. No es la Isabel Preysler a la que estamos acostumbrados".

En su última aparición pública, Isabel Preysler recibió un galardón. En este contexto, su discurso adquiere otro significado. "Debo estar haciéndome muy mayor porque últimamente me están dando muchos premios. Creo que ha llegado el momento de empezar a retirarme y dejaros a mis hijas, que son mucho más divertidas y graciosas que yo. Y ni os cuento cómo son mis nietos", bromeaba.