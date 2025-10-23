Quién es Isabel Preysler, la invitada de 'El Hormiguero' del 23 de octubre de 2025

Isabel Preysler será la invitada de hoy, 23 de octubre de 2025, en 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Su visita tiene un claro objetivo: hablar de su libro 'Mi verdadera historia' en el que recoge sus memorias. Pero, ¿qué hay que saber sobre Isabel Preysler?

Isabel Preysler, de Filipinas a España

De nombre completo María Isabel Preysler Arrastía, nació un 18 de febrero de 1951 en Manila (Filipinas), al cumplir 17-18 años se trasladó a España aprovechando la influencia de su padre y empezó a codiciarse con la alta sociedad de nuestro país.

Isabel no tardó en empezar a brillar con luz propia en España, y es que se destacó rápidamente como una socialité, presentadora y embajadora de las más relevantes. Gracias a su elegancia y presencia mediática, se convirtió en una de las figuras más seguidas de la prensa del corazón.

Una vida romántica muy mediática

Algo de lo que se habló sin parar acerca de Isabel Preysler fue de su vida amorosa, y es que todo empezó con el matrimonio junto a Julio Iglesias en 1971. De esta unión nacieron tres nombres de mucha fuerza: Chábeli, Julio Jr. y Enrique.

Pero el matrimonio con Julio Iglesias acabaría llegando eventualmente a su fin, lo que la acabó llevando a juntarse con Carlos Falcó. Fue así que junto al marqués de Griñón dio a luz a su hija Tamara.

Isabel Preysler cambiaría nuevamente de pareja más adelante, en este caso casándose en 1987 con Miguel Boyer. Fue con el exministro español con quien pasó la mayor partida de su vida y también con quien tuvo a su hija Ana. Tristemente, Miguel falleció en 2014.

Después de la muerte de su marido, Isabel Preysler conoció a quien tomó el rol de su pareja para los años más recientes: Mario Vargas Llosa, el escritor que falleció este mismo 2025 y con el que Isabel mantuvo una relación hasta finales de 2022.

Definitivamente puede verse que la participación de Isabel Preysler en 'El Hormiguero' dejará muchos comentarios relevantes sobre una vida plagada de toda clase de experiencias. Y tú, ¿te sumarás al programa de Pablo Motos?