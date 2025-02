Isabel Pantoja quiere la separación de Anabel y David Rodríguez

El tema de Alma, hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, y la investigación sobre sus lesiones detectadas después de que sus padres la llevaran al hospital hace ya varias semanas ha sido un tema candente que se ha mantenido incluso a día de hoy. En cualquier caso, las conclusiones finales mientras la investigación sigue abierta es que ambos padres han quedado imputados.

Sin embargo, tal y como ha comentado la colaboradora Leticia Requejo en 'TardeAR', la jueza parece que quiere considerar acrhivar el caso tras analizar las imágenes de unas cámaras de seguridad del centro comercial donde se produjo el incidente. "En esas grabaciones se descartan muchas cosas, como por ejemplo un posible zarandeo y otra serie de cosas que se han insinuado" explicó.

En el programa, la colaboradora también habló de Isabel Pantoja: "Isabel y Agustín siguen bastante enfadados con la noticia que dimos aquí de que Mariló estaba apoyando a David en estos momentos, es algo que no entiende, que no comparte. Es muy consciente, Isabel, de la influencia que tiene Mariló en la vida de David".

Ha quedado claro que Isabel Pantoja no tiene muy buena relación que digamos con David. Y de hecho, Requejo concluye así su declaración: "Lo que me hace pensar es que Isabel sigue sin superar la ausencia de Mariló en su vida y que, además, Isabel sigue sin tragar a David. Tanto es así, esto es fuerte, Isabel Pantoja preferiría que Anabel no estuviese con David y que la relación se rompiese".