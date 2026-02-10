Isabel Pantoja, a un paso de la cárcel: "Estamos hablando de una pena de..."

Malas noticias para Isabel Pantoja. La cantante sevillana podría volver a ingresar en prisión, según comentó Luis Pliego, director de la revista 'Lecturas', en 'El tiempo justo', programa presentado por el periodista Joaquín Prat.

Cabe recordar que la artista de flamenco ya estuvo entre rejas en 2014, en la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), para cumplir una condena de dos años por blanqueo de capitales. Finalmente, estuvo menos de año y medio tras obtener la libertad condicional en marzo de 2016.

El director de 'Lecturas' explicó que la tonadillera podría estar viviendo uno de los peores momentos de su vida, ya que puede volver a cumplir condena si no logra hacer frente a su deuda con Hacienda: "Esto tiene que ver con su deuda, no está saldada".

"Lo que le servía de aval, que era la finca, ha sido embargada y la deuda es imposible que se salde. La Agencia Tributaria ha decidido reclamarlo por vía penal", señaló en 'El tiempo justo'.

El tiempo para pagar la deuda ha terminado y la propiedad que la respaldaba ahora es del banco, por lo que la Agencia Tributaria ya no tiene un activo sobre el cual reclamar el cobro, según aseguró Pliego.

Isabel Pantoja / EFE

"La finca era el aval de esa deuda y la finca ya pertenece al banco. Es decir, la Agencia Tributaria ahora mismo no tiene dónde reclamar a Isabel Pantoja ese millón de euros que debe", compartió en el formato de Telecinco.

No todo queda ahí, pues los aplazamientos concedidos por Hacienda han expirado. Aparte, la cantante andaluza tampoco podría hacer frente al pago, según contó el colaborador del programa. Sin embargo, la tonadillera estaría ya estudiando varias fórmulas para saldar la deuda.

Sobre las consecuencias penales, Pliego fue sincero: "Estamos hablando con una pena de 1 a 3 años y, cuando ya tienes antecedentes, entrará en la cárcel". El periodista destapó que la deuda rondaría a un millón de euros.