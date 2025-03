Isabel Pantoja, ingresada de urgencia en un hospital de Madrid

La cantante Isabel Pantoja permanece ingresada en un hospital de Madrid. La noticia ha trascendido hace unos minutos en diferentes medios de comunicación y, por ahora, se desconocen los motivos y las dolencias que podría padecer.

Según ha contado Antonio Rossi en el programa 'Vamos a ver', la tonadillera habría sido hospitalizada a principios de semana. Al parecer, Pantoja se encontraba mal y, tras realizarse una serie de pruebas, no dieron el resultado esperado.

“A principios de semana vieron algo que no iba bien, algo que no les gustaba y decidieron ingresarla de urgencia en un centro hospitalario de Madrid", ha dicho Rossi. Asimismo, ha explicado que nadie de su familia conocía su ingreso en el hospital a excepción de su hermano.

Asimismo, Antonio Rossi ha asegurado que no hay "preocupación" y la idea era que Isabel Pantoja recibiera el alta este miércoles. No obstante, "han preferido esperar hasta que no tengan los resultados", ha dicho.