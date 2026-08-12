Isabel Gascón se quemó la retina al mirar un eclipse con 5 años: "En ese momento no noté nada, pero a los días empecé a ver lucecitas"

España vive hoy uno de los fenómenos astronómicos más esperados de los últimos años. El eclipse solar de este 12 de agosto podrá verse desde buena parte del país y, aunque el grado de ocultación dependerá de cada zona, en algunos puntos la Luna llegará a tapar por completo el Sol durante unos instantes, dejando uno de esos fenómenos que no se olvidan fácilmente.

La expectación por verlo es enorme, pero también conviene tener muy presente que no se puede mirar directamente al Sol sin la protección adecuada. Las gafas de sol normales no sirven para observar un eclipse y tampoco lo hacen las radiografías o cualquier otro método casero, por lo que los expertos recomiendan utilizar gafas específicas para eclipses, homologadas y en buen estado.

Un joven se coloca unas gafas para disfrutar de un eclipse de sol total, en una fotografía de archivo. EFE/TANNEN MAURY. NO VENTAS ZONA EPA / j

Una advertencia que conoce muy bien Isabel Gascón, porque cuando tenía solo cinco años sufrió una lesión permanente en la retina después de mirar un eclipse desde el patio de su colegio. Aquel día los alumnos salieron al patio para observar el fenómeno utilizando un cristal ahumado, pero la curiosidad hizo que la actriz terminara mirando directamente al Sol sin saber realmente las consecuencias que podía tener.

La mujer reconoce en 'Vamos a ver' que no lo hizo por desobedecer, sino simplemente porque quiso comprobar por sí misma si podía verlo: "Yo no era especialmente traviesa ni desobediente pero no sé qué me dio, fue la curiosidad. Estábamos ahí en espera y yo dije 'ah, lo puedo ver, lo puedo mirar'.

En ese momento no sintió nada extraño que le avisara de que algo había ocurrido, pero los problemas aparecieron al cabo de unos días, cuando empezó a ver pequeñas luces mientras estaba con una amiga: "Lo miré y en ese momento no notas nada, no hay dolor ni nada, pero al cabo de unos días estaba con una amiga y le pregunté si veía luces. Ahí empecé a ver lucecitas".

Sus padres la llevaron entonces a una clínica para averiguar qué estaba pasando y allí llegó la respuesta que cambiaría su vida: "Cuando me miraron el ojo me dijeron 'tienes una cicatriz de un eclipse'". Los médicos comprobaron que había sufrido una quemadura en la retina provocada por mirar directamente al Sol, una lesión que, a diferencia de otros problemas oculares, puede pasar desapercibida en un primer momento y dejar secuelas permanentes.

A día de hoy, Gascón sigue teniendo una zona de la visión afectada por aquel episodio: "Es muy característica la lesión de eclipse. Es una lesión irreversible, para toda la vida. Veo un punto ciego, una mancha", contó a 3Cat Info. Por suerte, el daño se limitó al ojo derecho, algo que ella misma considera fundamental porque una lesión similar en ambos ojos habría tenido consecuencias mucho más graves.

La mujer ha contado su historia para recordar que los niños deben estar siempre acompañados y bien protegidos durante el fenómeno. "Es peligroso. Si me hubiese pasado en los dos ojos no podría hacer vida normal. La gente tiene que ser muy consciente, sobre todo los niños", advirtió.