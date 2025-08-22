Isabel Forner dicta sentencia sobre Lamine Yamal y Nicky Nicole: "Son como un torero y una folclórica de antes"

Lamine Yamal y Nicky Nicole están en el punto de mira tras darse a conocer que su relación va más allá de la amistad. Recientemente, fueron captados paseando juntos por las calles de Mónaco. Estas imágenes han vuelto a poner el tema sobre la mesa en numerosos programas de televisión, como en 'Zapeando', el espacio de La Sexta.

El programa vespertino presentado por Miki Nadal, en ausencia de Dani Mateo, analizó los últimos detalles de lo que para muchos es la pareja del verano. La primera prueba evidente fue en la fiesta de los 18 años del '10' del FC Barcelona, y desde entonces han ido estrechando su vínculo.

Iñaki Urrutia, colaborador del programa, explicó que desde el cumpleaños del extremo culé "no han parado de surgir rumores de que hay algo más que una amistad entre ellos". Sobre su viaje a Mónaco, el colaborador comentó que la pareja aprovechó para visitar el principado "en el día de descanso que tenía el futbolista".

A partir de las declaraciones de Urrutia, Isabel Forner quiso expresar unas palabras de apoyo al futbolista azulgrana y a la cantante argentina, ya que tiene todas las esperanzas puestas en que la relación avance progresivamente.

No obstante, no pudo evitar compartir su opinión sobre a qué le recuerda esta pareja en el contexto del pasado español: "Son como un torero y una folclórica de antes, pero en lugar de montera llevan gorra".

La opinión de la periodista deportiva no pasó desapercibida en 'Zapeando', donde causó sensación entre sus compañeros. Algunos no llegaron a tomarse en serio esa comparación.

Por ejemplo, Miki Nadal expresó con ironía su opinión sobre la pareja de Lamine y Nicky Nicole: "Acaban siempre bien, mira a Shakira y Piqué". El presentador del espacio de La Sexta no perdió la oportunidad de destacar lo difícil que es mantener una relación con un futbolista y con una cantante.

El último en mojarse fue Nacho García, quien continuó con la broma de Miki: "Y tienen nombres que pegan: Nicki Nicole con Lamine Yamal… Si tienen un hijo se llamará tralalero tralalá".