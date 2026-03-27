Isabel Díaz Ayuso revela su clave para adelgazar a los 47 años: "Engordé porque..."

Una de las cualidades más dialogadas de Isabel Díaz Ayuso tiene que ver con su proximidad al mundo del running; especialidad que practica desde hace tiempo y de la que ha hablado en numerosas ocasiones.

Con respecto a esto último, la Presidenta de la Comunidad de Madrid habló sobre cómo consiguió perder 10 kilos durante el pasado año 2021; poco tiempo después de la pandemia que tuvo lugar en 2020.

En su reciente entrevista con 'El Mundo', Ayuso comentaba que la clave fue mantener un ritmo equilibrado con el objetivo de lidiar con el estrés que estaba viviendo en aquel momento. Sobre todo, porque este último fue el motivo principal por el que engordó en dicha etapa.

¨Pasé a estar más tranquila, empecé a dormir un poco mejor, cenar menos y a no comer compulsivamente¨. Estas son las pautas que Ayuso reveló como motores principales de su cambio físico hace unos años.

No obstante, existe un segundo factor que tiene que ver con lo que comentábamos antes: su pérdida de peso se produjo gracias a empezar a hacer ejercicio. Algo que se tradujo en introducirse en la disciplina del running.

¨Antes corría 10 km al día, ahora hago lo que puedo. Es un deporte perfecto porque no necesitas nada, solo sacar tiempo y ser disciplinada¨, comentaba la Presidenta como una de las virtudes principales del mismo.

Y es que la situación de Ayuso es más común de lo que parece: muchos estudios han demostrado que el estrés es uno de los factores determinantes a la hora de perder o ganar peso, contando con una influencia superior en este tipo de procesos.

Por tanto, las pautas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid apuntan hacia lo más evidente: si quieres perder peso, es esencial lidiar con el estrés, comer mejor e intentar moverte y hacer algo de ejercicio.