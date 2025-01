Isabel Díaz Ayuso la lía con el inglés en su felicitación a Donald Trump: "Y un café con leche en la plaza Mayor"

Este lunes 20 de enero Donald Trump ha sido investido nuevo presidente de los Estados Unidos. A partir de ahora, si no renuncia o le hiciesen abandonar, el magnate ocupará el cargo en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años, y ya ha puesto en marcha algunas de las primeras medidas de su segunda legislatura al frente del país.

En el acto de investidura acudieron algunos líderes mundiales que no quisieron perderse este momento histórico, como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. También hubo representación española, de la mano de Santiago Abascal y otros integrantes de VOX, quienes además se fotografiaron con el luchador de la UFC, Conor McGregor.

Aunque no viajara, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso quiso mandar un mensaje de felicitación al nuevo presidente estadounidense a través de X, la red social de Elon Musk, quien también estaba en la ceremonia. Pese a que lo que pretendía ser un mensaje más, ha terminado suponiendo un motivo de mofa y crítica hacia la política.

"On behalf of Madrid Region, I would like to congratulate President @realDonaldTrump on his Inaguration, and wish for an even closer partnership of Madrid and all Spain with the USA", escribía en inglés la madrileña, que traducido significa: "En nombre de la @ComunidadMadrid, quisiera felicitar al Presidente Trump en su toma de posesión, y desear que sigamos estrechando lazos entre Madrid y el resto de España con los EE.UU."

El problema, según se han encargado de mencionarle en los comentarios, no es lo que dice, sino que la parte escrita en inglés tiene errores ortográficos y gramaticales: "Señora Ayuso. No es 'inaguration', es 'inauguration'; no es 'Madrid Region', es 'the Madrid Region'. Se puede decir 'the Community of Madrid' también", le comentaba un usuario, haciéndole notar sus errores.

No obstante, ha habido otros usuarios que no han sido tan 'educativos' y directamente han atacado a Ayuso: "Quien le ha escrito eso a la inculta felona?", le espeta un usuario. Otro se acuerda del percance de otra mujer importante en el Partido Popular, Esperanza Aguirre, y su recordado discurso promocional para que Madrid se convirtiera en sede olímpica: "Y un café con leche en la plaza Mayor", recuerda.

Otros, simplemente le critican que deje a España como un país inculto donde la gente no sabe hablar en inglés, pues siendo Ayuso una líder se esperaría que no cometiera errores de este tipo, tan visibles: "Quién te ha traducido eso? Trump se debe descojonar… qué país", se quejan.